Primer fin de semana con obras en Pajares (aunque sin trabajos hasta el lunes): "Pedimos disculpas, pero son necesarias"

Primer fin de semana de obras en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares. Si bien los trabajos, tal y como explicaron desde el Ejecutivo central, se desarrollaran de lunes a jueves. Así lo recordó esta mañana la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien explicó que las actuaciones se planificaron de esta forma para "no molestar los fines de semana".

Las actuaciones forman parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado y se enmarcan en las inversiones destinadas al mantenimiento preventivo y mejora de los firmes de las carreteras estatales en Asturias.

Las obras obligan a realizar cortes de carril hasta principio de agosto. "Es una obra muy necesaria que, además, solamente se puede hacer por el verano", subrayó este domingo Adriana Lastra. "En Pajares nieva y llueve mucho y este tipo de obra lo hay que hacer sin lluvia ni nieve, evidentemente", matizó la Delegada, que aprovechó para pedir disculpas aunque dejando claro que es "para beneficio de toda la ciudadanía y sobre todo de la gente que circula y transita por allí".

Coinciden con las obras del Huerna

Los trabajos llegan en un verano marcado por las restricciones en la AP-66 (Huerna), donde continúan las obras de modernización y adaptación de varios túneles. Esas actuaciones ya han provocado retenciones en varias operaciones de salida y retorno al obligar a canalizar el tráfico por un único tubo en determinados tramos. El Negrón es el túnel más afectado por unas obras que ya deberían haber concluido y que finalizarán en noviembre.

Por otro lado, sigue presente el colosal argayo que dificulta la circulación, canalizada a través de un bypass provisional.

Aunque las obras en el puerto de Pajares no supondrán cortes totales de la circulación, sí afectarán a la N-630, la carretera que tradicionalmente sirve de alternativa al Huerna para quienes optan por evitar el peaje o buscan una ruta distinta cuando se producen incidencias en la autopista. La coincidencia de ambas actuaciones reduce el margen de maniobra para los conductores entre semana, si bien el Ministerio ha evitado afecciones los fines de semana para minimizar el impacto sobre los desplazamientos estivales.