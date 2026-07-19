El Principado defiende su política fiscal para rentas medias frente a la propuesta del PP: "Es una propuesta bastante manida"

El debate fiscal en Asturias vuelve a situarse en el centro de la agenda política tras la propuesta lanzada por el Partido Popular y la respuesta del Gobierno autonómico.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, planteó este sábado dos medidas para aliviar la carga fiscal de los asturianos: deflactar el IRPF para todos los contribuyentes y ajustar también los límites de renta que determinan el acceso a deducciones.

Desde el Ejecutivo autonómico, dirigido por Adrián Barbón, la propuesta ha sido recibida con críticas. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, considera que se trata de una iniciativa "recurrente" y cuestiona su impacto real. "Es una propuesta fiscal ya bastante manida. Ellos siempre hablan de deflactar la tarifa, pero detrás de ese concepto técnico lo que se esconde es bajar impuestos a las grandes rentas y a los grandes patrimonios", afirmó.

Peláez contrapuso esta propuesta con la política fiscal impulsada por el Gobierno asturiano en el último año. "El año pasado el Gobierno del Principado de Asturias impulsó una reforma tributaria por valor de 40 millones de euros que reducía la tributación a las rentas de menos de 55 mil euros. Sin embargo, el Partido Popular votó en contra. Y votó en contra porque subíamos medio punto a las de más de 175 mil", explicó.

A juicio del Consejero, esta posición evidencia el enfoque del Partido Popular en materia tributaria. "Yo creo que eso deja a las claras cuál es la posición del Partido Popular en materia fiscal", señaló. En contraste, defendió que el Ejecutivo regional seguirá apostando por una política fiscal dirigida a las mayorías sociales: "Vamos a trabajar en seguir profundizando la vía fiscal asturiana, que todos los beneficios fiscales se concentren en las clases medias y trabajadoras".

No obstante, Peláez se mostró escéptico sobre un posible cambio de postura del PP. "No somos muy optimistas porque siempre han votado en contra de todas las rebajas fiscales que ha propuesto el Gobierno del Principado de Asturias", recalcó.

"Cuando Adrián Barbón tomó posesión como presidente, el importe de los beneficios fiscales en IRPF era de 8 millones de euros y ahora supera los 90 millones de euros", indicó el Consejero, subrayando además que estas medidas se han aprobado "reiteradamente con el voto en contra del Partido Popular".

En su valoración, Peláez insistió en la diferencia de modelos fiscales entre ambas formaciones. "El Partido Popular defiende los intereses de las grandes rentas y los grandes patrimonios", afirmó. Y concluyó emplazando a los populares a posicionarse en el futuro inmediato: "Si de verdad están a favor de una rebaja fiscal a las clases medias, van a tener oportunidad muy pronto de poder apoyarla en el Parlamento".