¿Dónde verán la final del Mundial los políticos asturianos? ¿Qué harán si España gana?: "Celebrar, antes, durante y después..."

La final del Mundial no solo paralizará a los aficionados al fútbol. También los responsables políticos asturianos harán un hueco en sus agendas para seguir un partido que muchos confían en celebrar por todo lo alto. Habituados a las batallas dialécticas y a mostrar sus diferencias, la mayoría coincide en el resultado entre España y Argentina: 2-1. Aunque cada uno imagina un desenlace distinto: desde un gol de Messi antes de la remontada hasta un tanto español en el minuto 89 para evitar cualquier sobresalto.

Así lo vivirán los principales alcaldes y los líderes de los grandes partidos.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, verá la final del Mundial entre España y Argentina en Laviana, "con amigos y vecinos", y aseguró que vive la pasión por la selección española "como el que más". El jefe del Ejecutivo espera una victoria roja. "No soy especialmente futbolero, pero siento esta pasión como el que más. En 2010 era un joven alcalde de Laviana y esta selección me recuerda a la que fue campeona. Tengo un buen pálpito", indicó, aunque prefirió no dar un resultado. "Con ganar me vale cualquier resultado, soy mal previsor. Solo quiero ganar y ver a España levantar la Copa. Además, imagínense la victoria en Estados Unidos, tiene su morbo", recalcó.

Barbón, con Cazorla / Armando Álvarez

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, vivirá la final en la pantalla gigante de Piedras Blancas, junto al alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, compañeros de partido y amigos. Confía también en un 2-1 y sitúa el foco sobre Unai Simón, convencido de que "volverá a ser el muro de España en un pulso épico con Messi". Su favorito es Mikel Oyarzabal, del que destaca "la sencillez, la serenidad y la humildad". Si llega el título, asegura que la celebración será compartida con todos los aficionados que llenen la plaza Europa.

Álvaro Queipo, en Cangas del Narcea / LNE

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), seguirá el encuentro desde casa y pronostica un 2-1 para la selección. Más que señalar a un futbolista concreto, reivindica el bloque. "Ninguno, el equipo entero", asegura, convencido de que "el éxito de España fue haber sido un equipo muy compacto". Si llega el título, promete disfrutarlo «a tope», aunque también hace un llamamiento a celebrar con civismo. "La ciudad está muy animada y muy entregada", afirmó-

Alfredo Canteli, en su despacho / LNE

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), optará por vivir la final en la pantalla gigante instalada en la plaza de España, rodeada de compañeros y amigos. También apuesta por un 2-1, aunque con un guion muy concreto: "Marca un gol Messi y dos España". Cree que Pedro Porro volverá a ser decisivo y confiesa que su jugador favorito es Rodri, "un jugador muy de equipo". Si la selección levanta la Copa, la celebración continuará en la plaza del Ayuntamiento.

En la foto de izquierda a derecha Noé Vega, concejal de RRHH, Administración General y Electrónica y Disciplina Urbanística; Pelayo García, concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación; Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés; Manu Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico y Juan Carlos Guerrero, concejal de Educación, Deporte, Formación y Empleo / LNE

En Siero, el alcalde Ángel García, "Cepi" (PSOE), aún no ha decidido si verá el partido en Lugones o en Arriondas, pero sí tiene claro que será rodeado de amigos y que el resultado será un 2-1 para España. Confía en Dani Olmo como futbolista clave y admite que la fiesta empezará incluso antes del pitido inicial. "Lo que tengo pensado es celebrarlo, antes, durante y, como vamos a ganar, después", resume. Para él, además, la selección representa algo más que fútbol: "España une, es el equipo de todos, aunque seamos un país más de clubes".

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Ángel García, "Cepi" / LNE

También lejos de Asturias estará el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Fernández, que seguirá la final con amigos. Su pronóstico coincide con el de la mayoría, un 2-1, aunque firmado con suspense: "Que el segundo llegue en el minuto 89 para que nadie se relaje... ni yo". Escoge a Pau Cubarsí como su futbolista favorito y bromea con la celebración si España gana: primero comprobará "que no estoy soñando" y después intentará "no dejarme la voz".