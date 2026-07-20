Asturias capta 93,8 millones para dos centrales hidroeléctricas de bombeo y concentra más de la mitad de las ayudas estatales

Asturias será la comunidad autónoma que más fondos reciba en la segunda convocatoria estatal de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible.

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado 93,8 millones de euros a dos centrales hidroeléctricas previstas en el occidente asturiano, una cuantía que representa el 56,9% de los 165 millones repartidos entre siete iniciativas de toda España.

La mayor subvención corresponde al proyecto Bombeo Reversible La Barca, promovido por EDP, que recibirá 48,82 millones de euros para desarrollar una central reversible entre los concejos de Tineo y Belmonte de Miranda. La instalación contará con 354 megavatios (MW) de potencia de turbinación y una capacidad de almacenamiento de 4.739 megavatios hora (MWh). La resolución del IDAE precisa que la ayuda concedida es ligeramente inferior a los casi 50 millones solicitados inicialmente por la compañía.

El segundo proyecto beneficiado será la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible de Grandas de Salime, impulsada por la andaluza Magtel, que obtendrá 45 millones de euros para construir una instalación entre los concejos de Grandas de Salime y Pesoz. La futura central tendrá una potencia de 247 MW y una capacidad de almacenamiento de 3.810 MWh. El proyecto prevé una inversión superior a 210 millones de euros e incluye la construcción de una balsa superior de 3,3 hectómetros cúbicos y 19 hectáreas de superficie, situada a aproximadamente un kilómetro del embalse de Salime, así como una central subterránea que aprovechará el agua almacenada para generar electricidad en las horas de mayor demanda.

Más capacidad para integrar renovables

Las centrales hidroeléctricas reversibles están llamadas a desempeñar un papel clave en el proceso de transición energética. Su funcionamiento consiste en bombear agua desde un embalse inferior hasta otro situado a mayor cota cuando la demanda eléctrica y el precio de la energía son reducidos. Posteriormente, el agua vuelve a descender a través de turbinas para producir electricidad en los momentos de mayor consumo, lo que permite almacenar energía renovable, aportar estabilidad a la red y reducir el desaprovechamiento de la producción eólica y solar.

La convocatoria del programa BORALMAC II, financiada con fondos europeos Next Generation EU, tuvo que ampliar su dotación desde los 90 hasta los 165 millones de euros debido al elevado número de solicitudes recibidas. Finalmente, las ayudas respaldarán siete proyectos repartidos entre Asturias, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura, que sumarán 2.071 MW de potencia instalada y una capacidad conjunta de almacenamiento de 21.091 MWh. Con los dos proyectos seleccionados, Asturias concentrará más de la mitad de todos los fondos concedidos y reforzará su posición como uno de los principales territorios del país en el desarrollo del almacenamiento hidráulico, una tecnología considerada estratégica para integrar una mayor cantidad de energías renovables en el sistema eléctrico.