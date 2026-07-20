Compañeros y amigos arropan a la familia de Óscar Fleites, periodista "valiente"
El comunicador, que desarrolló su carrera en LA NUEVA ESPAÑA y en ArcelorMittal, será despedido hoy en el tanatorio ovetense El Salvador
Fueron muchos los que ayer quisieron arropar a la familia del periodista Óscar Fleites, quien desarrolló parte de su carrera en LA NUEVA ESPAÑA antes de situarse al frente de la dirección de comunicación de ArcelorMittal España (antes Ensidesa). Fleites falleció el sábado a los 77 años, aquejado de varios problemas de salud.
En la capilla ardiente, instalada en el tanatorio ovetense El Salvador, su hijo Miguel Fleites describía a su padre como «una persona cercana». «Laboralmente era exigente e impulsivo, pero era alguien que se hacía querer», subrayó. Además, Fleites tiene otro hijo, Álvaro, doctor en Historia Contemporánea y actualmente decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Caen (Normandía, Francia), quien ayer viajaba para dar el último adiós a su padre.
Pero quien mejor conocía a Fleites era, sin duda, su viuda. Lucía Marcos Pascual compartió con el periodista más de 50 años de vida: «Cuarenta y nueve casados y siete de novios», explicaba ayer en el tanatorio. «Mi marido era una bellísima persona», señaló, emocionada. Junto a ella se encontraba su hermana, Celia Marcos, quien quiso destacar la fortaleza del periodista. «Aguantó lo indecible hasta el final», enfatizó. Su marido, Jesús Álvarez, lo describió como una persona «muy buena y muy profesional en su trabajo».
Periodismo "valiente"
Un trayectoria profesional que comenzó en periódicos de la Cadena de Prensa del Movimiento: «La Gaceta Regional», de Salamanca, y «La Voz de España», en San Sebastián para, posteriormente, incorporarse a LA NUEVA ESPAÑA. En este diario coincidió con quien después fue director general, José Manuel Vaquero, quien guarda «muy buen recuerdo» de Fleites. «Era un buen profesional, independiente y riguroso», aseveró Vaquero.
Sus años en el periódico coincidieron con la apertura democrática. Fleites, especializado en información sindical, desplegaba un tipo de periodismo «valiente», según José Manuel Vaquero. «Cuando dio el paso a Ensidesa, siguió manteniendo una muy buena relación con los medios y trabajando de forma eficaz», indicó el ex director general de LANUEVAESPAÑA.
El rito exequial de Óscar Fleites tendrá lugar hoy, lunes, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio El Salvador, en Oviedo.
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