El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: "Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante"

Yernes y Tameza es el concejo menos poblado de Asturias, con 134 habitantes censados. En los últimos años, resiste a la sangría demográfica con altas de nuevos residentes que mantienen la cifra de vecinos. Y los que llegan, por ahora, no tienen pensado irse. Además, cada verano o periodo vacacional, las persianas de muchas casas se levantan para llenarse de vida con aquellos que regresan a la casa familiar o los que han comprado una segunda vivienda en el municipio. Todos ellos movidos por una calidad de vida en la que la naturaleza, la tranquilidad y un ritmo más lento marcan el día a día. Solo les falta una cosa, un bar-tienda.

"Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante". Así dice que se va a ir del pueblo de Yernes Francisco González Rodríguez, uno de los vecinos registrado en 2025, que llegó al concejo tras jubilarse y después de vivir por diferentes ciudades de España debido a su trabajo como escolta. Fue uno de los agentes que dio custodia el por entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Desde hace un año y medio vive "tranquilamente" con su perra "Tila" en Yernes: "Llevaba años buscando un sitio así, donde no me conociera nadie y, gracias a Manolo Tamargo y Yoana, apareció esta casa y me dije: 'Pa ahí me voy'", recuerda este gozoniego de cuna. González ha alcanzado una soledad "deseada" con la que está "encantado", aunque disfruta de momentos de ocio con sus amigos, que le vienen a buscar en coche para ir a comer o a una fiesta.

"Me siento feliz aquí porque tuve un trabajo de mucho estrés, luego a veces me viene Manolo a buscar y vamos por ahí, es fundamental tener una amistad honesta y de verdad", señala mientras fuma un cigarro junto a su perra, por la que siente un amor incondicional. Es su fiel amiga y escudera en esta etapa de jubilación que disfruta en Yernes.

Henar Rodríguez y Alex Valdivieso en Yernes. / R. S. A.

También en este pueblo del concejo vive desde hace tres años la joven pareja formada por la burgalesa Henar Rodríguez y el madrileño Alex Valdivieso, quienes han impulsado además su proyecto empresarial Pokhara, una marca de ropa tejida en telar y de moda de reciclaje textil que venden en ferias, mercados y festivales, así como a través de internet.

Vida rural

"Vivíamos en un piso en Salas, también habíamos vivido en Las Regueras, pero queríamos algo más rural, estar más en la naturaleza; fue muy difícil encontrar una vivienda en alquiler", comenta Rodríguez, de 38 años, quien ha vivido durante mucho tiempo en furgoneta de un lugar para otro, trabajando y viajando para conocer el mundo. También acabaron en el pequeño concejo con la ayuda de algún vecino. "Fue gracias a mi profe de pilates, que conocía a Olvido, y conseguimos la casa", explica.

Allí vive y trabaja esta pareja, que ha encontrado en Yernes el lugar donde desarrollar su proyecto vital y profesional con la idea de seguir en el municipio muchos años: "Mientras podamos nos vamos a quedar, aunque es cierto que cada vez es más turístico y eso supone que el alquiler cueste más", lamenta Rodríguez.

Llegan pocos nuevos vecinos, pero los suficientes para mantener en cifras similares los datos del padrón municipal. Sobre el papel son 134, pero cada verano las puertas de muchas casas se abren de par en par con los descendientes del concejo y aquellos que lo han elegido como segunda residencia. Es el caso del mallorquín Miquel Sebastián Llambías, natural de Felanitx, el pueblo de Miquel Barceló.

Miquel Sebastián Llambías, en Villabre (Yernes y Tameza). / Sara Arias

La llegada de este catedrático de Dibujo de Bachillerato jubilado al municipio tiene una curiosa historia detrás de fuertes vínculos familiares. El primero en llegar a Yernes y Tameza fue su sobrino Jauma Binimelis, quien compró una casa "para huir del calor". "Vine a pasar unas vacaciones y me encantó, aquí me paso el día comiendo, leyendo, dibujando y pintando", celebra.

Se compró una casa en Villabre y, después, un amigo de su sobrino Joan llegó con su familia y también adquirió una vivienda. "Me gusta el clima, la gente, me gusta todo, hasta la arquitectura, el paisaje, el pueblo... Es todo tan diferente a Mallorca, el cambio es completo", señala Sebastián, quien aprovecha para realizar visitas culturales por Asturias y el norte de España. "Lo mejor es sin duda el silencio, duermo tanto que descanso de verdad", concluye.

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Los nuevos vecinos y segundos residentes de Yernes y Tameza disfrutan de un entorno natural inigualable, con mucha tranquilidad y unos vecinos que les han hecho y les hacen más fácil el día a día. En lo que sí coinciden los tres es en la necesidad de que haya un bar-tienda "con lo básico", dice Sebastián, para que la vida en el concejo sea redonda. Y es que si te falta un litro de leche, hay alrededor de media hora en coche al supermercado más cercano, ya sea en Grado o Teverga.