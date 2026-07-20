El consejero de Hacienda asegura que la reforma fiscal será pactada "con las fuerzas políticas que sustentan al Principado"

El consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, aseguró este lunes que la reforma fiscal que prepara la parte socialista del Gobierno asturiano será "pactada con las fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo", en referencia a IU, socio de Gobierno, y a la diputada Covadonga Tomé.

Peláez realizó estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno. IU ya ha expresado sus reticencias a una reforma que persigue "beneficiar a las clases medias" mediante nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF, mientras que PP y Vox rechazan esa vía y reclaman una rebaja directa del impuesto.

"Estamos evaluando posibles propuestas que serán analizadas en el ámbito del Gobierno durante la elaboración del presupuesto y pactadas con las fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo. Trabajamos en distintos escenarios; hay que hacer mucho trabajo y muchas cuentas. Una vez se materialice todo ello en forma de documento presupuestario, se dará a conocer", afirmó el Consejero.

Se mantiene el "no" en financiación autonómica

Peláez también se refirió a la financiación autonómica y reiteró el rechazo del Principado a la propuesta del Gobierno central, acordada con ERC, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio.

"La posición no ha variado porque la propuesta del Ministerio es la ya conocida. No se nos han comunicado modificaciones en los elementos que determinan el coste efectivo. Tenemos una postura responsable, basada en la Declaración de Santiago y en el acuerdo de la Junta General", señaló.

El mejor semestre en creación de empresas desde 2016

Por otro lado, el Consejo de Gobierno analizó los principales indicadores económicos de Asturias, que, según el Ejecutivo, "constatan una clara mejoría". El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, compareció junto a Peláez para presentar los últimos datos sobre creación de empresas y empleo.

El Principado cerró el primer semestre con 953 nuevas sociedades constituidas, el mejor dato para ese periodo desde 2016. Además, la afiliación a la Seguridad Social continúa al alza, con 406.320 cotizantes a 15 de julio, casi 4.000 más que al cierre de junio.

"El balance de creación de empresas no solo supera con claridad los registros de los primeros seis meses de 2025, sino que sitúa a la comunidad en el mejor arranque semestral de la última década. Por su parte, la positiva evolución del empleo permite consolidar el hito alcanzado en junio, cuando se superaron las 400.000 personas afiliadas por primera vez desde finales de 2008", destacó el Ejecutivo regional.

Sánchez subrayó que "los datos confirman la buena evolución de la economía asturiana y su dinamismo", aunque advirtió de que "esto no puede conducirnos a la autocomplacencia".

"Nos queda mucho trabajo para seguir atrayendo inversiones. Asturias va en la buena dirección. Tenemos el mejor primer semestre en creación de empresas y la mayor creación de empleo de los últimos 18 años. Es el camino en el que debemos seguir trabajando, con seriedad, ambición y capacidad", afirmó.

El Consejero destacó, además, que, junto al peso tradicional de la construcción, las actividades inmobiliarias, el comercio y la hostelería, están ganando protagonismo sectores como la intermediación financiera, los servicios a empresas, las comunicaciones y las actividades vinculadas a la alta tecnología, reflejo, a su juicio, de la diversificación del tejido productivo asturiano.