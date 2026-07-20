Consenso económico en tiempos de polarización: el plan de la Cámara de Comercio de Oviedo llama la atención a los partidos de izquierda a derecha

En un momento en el que el consenso político parece reservado para contadas ocasiones, la Cámara de Comercio de Oviedo ha conseguido sentar a todos los grupos con representación en la Junta General (salvo a Covadonga Tomé, con dificultades para cuadrar agenda) para presentarles una propuesta de largo recorrido sobre el futuro económico de Asturias, que encontró una acogida que sus impulsores califican de positiva.

El documento, bautizado como "Engrandecer Asturias: Plan de Acción 2035", no pretende convertirse en un programa político, según sus impulsores, sino abrir un debate sobre el modelo económico de la comunidad durante la próxima década y hacerlo, además, al margen de la confrontación partidista. El informe también fue presentado a Adrián Barbón, presidente del Principado.

La reunión con IU / LNE

"El gran esfuerzo que hemos hecho, en un tiempo en el que todo se polariza, era elaborar un plan con muy poca carga ideológica, muy pragmático, medido y con gobernanza", explica José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y coordinador del proyecto. La respuesta de los grupos les sorprendió.

"Encontramos una gran receptividad. Incluso por parte de Izquierda Unida (esta formación ha mostrado diferencias con la Cámara en materias como la vivienda), que entendió perfectamente cuál era el planteamiento", reconoce. El objetivo, insiste, es que la estrategia trascienda los ciclos electorales y pueda mantenerse durante nueve años, hasta 2035.

El encuentro con el PP / LNE

Pese a la amplitud del documento, Ferreira resume su filosofía en una idea sencilla: "Asturias necesita pocas cosas, pero las pocas cosas que necesita hay que hacerlas bien". Esa, asegura, ha sido también una de las claves de la buena acogida política que ha encontrado la propuesta. "Queríamos un proyecto de todos. Si algo nos ha agradado es comprobar que existe voluntad de hablar de economía con una mirada de largo plazo".

La reunión con el grupo socialista / LNE

Un diagnóstico sin dramatismos

El documento fue elaborado íntegramente por el equipo de la Cámara, sin recurrir a consultoras externas. "Lo hicimos en casa", resume Ferreira, quien explica que el trabajo se desarrolló en unos diez días con apoyo técnico de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) para el tratamiento de los datos. Pero detrás de esa rápida redacción había años de análisis sobre la evolución de la economía asturiana y sobre los problemas estructurales que, a juicio de la institución, limitan el crecimiento de la comunidad.

La reunión con Adrián Pumares, de Foro / LNE

El diagnóstico del que parte el plan evita el dramatismo. "Asturias no está en crisis", repite Ferreira. El problema, sostiene, es otro: la región vive en un "equilibrio inestable". La economía mantiene unos elevados niveles de bienestar y cohesión social, pero el margen para sostenerlos se irá reduciendo si no cambia la estructura productiva. El documento utiliza una metáfora mecánica para explicarlo: el vehículo sigue avanzando, pero el motor pierde fuerza mientras el remolque pesa cada vez más.

La presentación con Vox / LNE

El indicador que más preocupa a la Cámara es que, según sus cálculos, alrededor del 53% de la economía asturiana depende de la esfera pública, al sumar el presupuesto autonómico, las pensiones, la actividad municipal y la del Estado. Ferreira insiste en que ese dato no pretende cuestionar el papel del sector público: "No es una crítica; es un indicador de un desequilibrio. Tenemos una economía productiva demasiado baja y eso hace que el peso de lo público sea muy elevado".

Tres palancas para cambiar el modelo

La solución que propone la Cámara tampoco pasa por reducir el Estado del bienestar. El planteamiento consiste en reforzar el motor privado para garantizar precisamente la sostenibilidad futura de ese modelo social. El documento resume esa estrategia en tres grandes palancas: aumentar la participación laboral, lograr empresas de mayor tamaño y elevar la productividad.

La primera meta consiste en elevar la tasa de actividad asturiana, actualmente la más baja del país, hasta situarla en la media nacional. Eso supondría incorporar entre 39.000 y 45.000 personas al mercado laboral. "¿Es posible? Claro que es posible. Lo que hace falta es un plan con las cosas que hay que hacer", sostiene Ferreira. Entre esas medidas figuran mejorar la conciliación y los cuidados, facilitar la movilidad y agilizar la incorporación de talento mediante procesos más rápidos de homologación y acceso al empleo.

La segunda prioridad pasa por hacer crecer a las empresas. La Cámara considera que el reducido tamaño del tejido empresarial asturiano limita la capacidad para innovar, exportar y ofrecer empleos cualificados. El objetivo es duplicar progresivamente el número de compañías medianas y aumentar las grandes empresas mediante instrumentos específicos de financiación, apoyo a la internacionalización y proyectos tractores.

Objetivos para 2035

La tercera gran meta es lograr que la economía regional crezca entre un 22% y un 26% en términos reales durante los próximos nueve años. Para ello, el plan propone una estrategia de largo plazo, con indicadores públicos, responsables definidos y revisiones periódicas de cumplimiento. "No queríamos hacer un documento lleno de buenas intenciones. Tiene que ser un plan medido, con gobernanza y con revisiones constantes", resume Ferreira.

Una de las propuestas más llamativas es el desarrollo del concepto AsturMetrópolis, entendido no como una nueva administración, sino como un gran mercado único en el área central, apoyado en unas cercanías fiables, una mejor movilidad y vivienda vinculada al empleo para facilitar que las oportunidades económicas lleguen al conjunto del territorio.