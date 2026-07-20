Las esperas en los hospitales grandes del centro de Asturias llegan a triplicar a las de los comarcales

Los hospitales de las alas de Asturias tienen problemas desde hace largo tiempo para cubrir sus plazas de médicos. Sin embargo, a la hora de la verdad, sus pacientes sufren menos esperas que los de los grandes hospitales del centro de Asturias, tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas con el especialista.

La diferencia entre unos y otros puede ser de hasta el triple. Es lo que sucede en el epígrafe de citas con el especialista: mientras en el Hospital de Jarrio (Coaña) el promedio de demora es de 38 días, y el del Hospital de Cangas del Narcea es de 57 días, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo) se dispara hasta 127 días, y en el Hospital San Agustín, de Avilés, alcanza los 126 días.

Así lo indican los datos difundidos este lunes por la Consejería de Salud del Principado, correspondientes al pasado 30 de junio. La demora media en toda la región para una cirugía es de 86 días. Para una primera consulta con el especialista, de 105 días.

Las diferencias entre hospitales llegan a ser muy abultadas. En el apartado de intervenciones quirúrgicas, los mayores retrasos se registran en el HUCA, al igual que sucede con las consultas. La demora media para una cirugía en el hospital ovetense es de 100 días, sustantivamente superior a las observadas en Cangas del Narcea (61 días), Arriondas (65 días), Cabueñes (Gijón, 66 días) y Jarrio (68 días).

De los tres grandes hospitales de Asturias, las cifras de espera de Cabueñes son notablemente mejores que las del HUCA y el San Agustín, pese a que el centro sanitario gijonés sufre problemas atávicos de falta de espacio.

Menos demoras de más de 180 días

En su comunicado de hoy, el Gobierno asturiano indica que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) redujo el pasado junio un 10,65% el número de pacientes que esperan más de 180 días para operarse, al bajar de 2.272 en mayo a 2.030 el mes pasado. También disminuyó en 179 el grupo de personas que aguardan menos de 90 días, mientras que aumentó el de quienes esperan entre 91 y 180 días (883 más).

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Con todo, la lista de espera quirúrgica cerró el primer semestre con 23.395 personas, 462 más que en mayo. En este contexto, el Sespa “ha dado prioridad a pacientes preferentes y a aquellos que acumulaban las demoras más prolongadas”.