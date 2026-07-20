La final del Mundial redujo de manera muy notable la afluencia a Urgencias del HUCA

Decir que los grandes partidos de fútbol curan las enfermedades puede ser un exceso. Pero lo que sí está demostrado es que ayudan a contener el dolor y el malestar, y quizá también a mitigar la preocupación ante cualquier molestia o síntoma.

Así quedó de manifiesto en la tarde de este pasado domingo, en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), coincidiendo con la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina.

Entre las 18.00 y las 24.00 horas del domingo, acudieron al área de Urgencias del complejo sanitario ovetense un total de 69 pacientes. Como cifra comparativa, el domingo previo, día 12, en ese mismo intervalo horario, el HUCA había registrado 106 entradas. Estos datos significan que la final del Mundial redujo en un 35 por ciento la afluencia de usuarios al hospital ovetense.

Eso sí, ya de madrugada, los excesos en las celebraciones del triunfo de España provocaron la llegada, en busca de asistencia médica urgente, de “más de una decena” de personas con unas borracheras de notable envergadura.

¿Qué pasará hoy lunes?

Habrá que ver si, a lo largo de la tarde de hoy lunes, el departamento de Urgencias del HUCA se enfrenta a más “efectos secundarios” del éxito futbolístico.

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Por otra parte, los lunes suelen ser los días con más demanda de atención emergente en el hospital ovetense, debido (dicen los médicos) a que durante los fines de semana la gente tiende a “aguantar” en espera de que pase el fin de semana. Con lo cual, puede suceder que la tarde de hoy sea en Urgencias del HUCA una tarde normal... o no tanto....