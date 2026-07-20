Los imprescindibles del Carmín: cajas de sidra, algo para comer y camisetas blancas que acabarán siendo multicolor

Familias comiendo empanadas, amigos reencontrándose, pañuelos azules, camisetas blancas, este año también de la Selección española, y mucha sidra. A las cinco de la tarde o pocos minutos después, La Sobatiella ya estaba llena y mostraba este paisaje que cada año da vida a una fiesta única, la romería de Asturias, es decir, el Carmín de la Pola.

“Una caja de doce sidras para cada uno, comer ya venimos comidos de casa”, aseguraba Daniel Alonso, de Pola de Siero con ganas “pasarlo muy bien hasta la hora que podamos”. Algunos como él no se marcaban hora límite para irse a casa, y otros como la ovetense Celia Rubio, que es el segundo año que viene, se quedarán “bebiendo sidra hasta las cuatro de la mañana que el bus marcha”. Ha llegado con esa hora de vuelta como referencia y con unos cuantos amigos: “Alquilamos dos buses grandes y venimos todo el grupo”.

“Vaqueros, camiseta blanca, rotulador pa pintar la camiseta, sidra, hielo y algo pa comer”, estos son los imprescindibles de la cántabra Ángela González, que viene por primera vez al Carmín con su grupo de la Universidad. Estudia en Oviedo, “este año nos coincidió bien para venir a todos, entonces esperamos pasarlo bien y beber”, comenta.

"Ayer sabíamos lo que venía, entonces a dormir prontito que hay prioridades", comentaba la gallega Uxia Catalán, que optó por irse "prontito" después de la victoria de España para reencontrarse con sus amigos en estas fiestas.

“Es la cuarta vez que vengo con mis amigos de Galicia, coincidimos con otros amigos de Asturias y nos vemos aquí todos los años”, decía Uxia ilusionada. "Esto pasa una vez al año", destacó mientras su amigo escanciaba una botella de sidra.

Compraron "dos cajas de sidra y seis cartones de vino para unos cuantos" y aseguran que "las camisetas blancas acabarán siendo multicolor", entre tanta sidra, vino y rotuladores.

Noticias relacionadas

Está claro que muchos asturianos salieron este domingo a celebrar la victoria de España, pero algunos no salieron "hasta las tantas para poder venir hoy al Carmín", afirmaba María González, de Villaviciosa.