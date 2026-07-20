Localizan a dos jóvenes tras pasar la noche desaparecidos durante una ruta por el entorno del embalse de Valdemurio en Quirós
Fueron hallados en el pico La Treta y evacuados en helicóptero sin necesidad de asistencia sanitaria, según la Guardia Civil
M. I.
Dos jóvenes que permanecían desaparecidos desde el domingo mientras realizaban una ruta por el entorno del embalse de Valdemurio, en el concejo de Quirós, han sido localizados este lunes por la mañana y evacuados en helicóptero, sin que precisaran asistencia sanitaria.
Según ha informado la Guardia Civil, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) comunicó a las 08.15 horas la posible desaparición de ambos, que habían iniciado la ruta sobre las 11.00 horas del día anterior. Tras contactar con sus familiares, los agentes supieron que habían dejado su vehículo estacionado en el refugio de El Llano antes de comenzar el recorrido.
En el dispositivo de búsqueda han participado la Unidad Aérea de la Guardia Civil, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres y el Servicio Cinológico.
Los dos jóvenes ha sido localizados sobre las 10.00 horas en el pico La Treta, en el collado de Acieras. Tras su rescate, fueron trasladados en helicóptero hasta la localidad de El Llano-Aciera, donde les esperaban sus familiares.
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