Podcast: alimentación infantil en verano, la forma más eficaz de adaptar el menú de los más pequeños a la rutina estival

Si hay un tema que preocupa a muchas familias cuando llegan las vacaciones es la alimentación infantil en verano.

Por ello, en la nueva entrega del podcast de masymas "Queremos ayudarte", descubrimos por qué es completamente normal que los niños cambien sus hábitos alimentarios cuando suben las temperaturas, por qué suelen tener menos apetito y cómo adaptar los menús para que sigan recibiendo todos los nutrientes que necesitan.

También repasamos la importancia de la hidratación, cómo ofrecer agua de forma frecuente aunque no expresen sed y qué papel juegan las frutas y verduras frescas para mantener el equilibrio durante los meses más calurosos.

Además, compartimos ideas de comidas ligeras y refrescantes, consejos para evitar el abuso de bebidas azucaradas y recordamos algunas normas básicas de seguridad alimentaria para prevenir problemas durante los días de playa, piscina o excursiones.