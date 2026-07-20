El Principado comunica ya a Transportes que mantiene su apuesta por el ancho europeo
"Es irrenunciable", asegura el consejero Guillermo Peláez, que pide acelerar inversiones en ancho ibérico
El Ministerio se remite al informe técnico que desaconseja la migración de vías
El Gobierno del Principado (PSOE e IU) aseguró este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ya ha trasladado al Ministerio de Transportes su rechazo a renunciar al ancho ferroviario europeo y ha reiterado la necesidad de mantener ese objetivo estratégico para Asturias.
La petición llega después de que el Ministerio de Transportes descartara la semana pasada extender el ancho internacional a la red ferroviaria convencional española.
El estudio de viabilidad remitido por el departamento que dirige Óscar Puente a la Comisión Europea concluye que la migración del ancho ibérico al estándar europeo no resulta rentable desde el punto de vista socioeconómico y, por tanto, desaconseja acometer esa transformación. El documento llega a afirmar que "la actuación es claramente desaconsejable desde el punto de vista del interés general".
Interoperabilidad y mejora de la red
"Para el Principado es irrenunciable garantizar la interoperabilidad. También entendemos que es una prioridad mejorar nuestras infraestructuras en ancho ibérico. Estos dos objetivos tienen que ser compatibles: no podemos renunciar a inversiones actuales. Sin renunciar a la interoperabilidad, también demandamos una mejora de las capacidades", aseguró Guillermo Peláez, portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, quien añadió que "ya hemos hablado con el Ministerio".
Por ahora, Transportes se remite al contenido del informe elaborado por sus servicios técnicos para defender su decisión de no avanzar hacia el ancho europeo, una posición que vuelve a evidenciar las discrepancias entre el Ejecutivo central y el Principado en materia ferroviaria.
En la actualidad, la mayor parte de las líneas de alta velocidad españolas y europeas utilizan el ancho estándar, de 1.435 milímetros, mientras que la red convencional asturiana mantiene el ancho ibérico, de 1.668 milímetros.
Para compatibilizar ambos sistemas se emplean soluciones como los cambiadores de ancho o las vías de ancho mixto (triple hilo), que incorporan un tercer carril para permitir la circulación de trenes de ambos anchos. La Variante de Pajares ya cuenta con una de sus dos vías adaptada con este sistema, una infraestructura que el Principado considera compatible con el objetivo de avanzar, a largo plazo, hacia la plena interoperabilidad con la red ferroviaria europea.
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