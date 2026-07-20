El Principado felicita a la selección española y lanza un deseo: "Ojalá algún asturiano se incorpore al equipo"

El Gobierno de Asturias felicitó este lunes a la selección española tras proclamarse campeona del mundo al vencer a Argentina y destacó tanto los valores transmitidos por el equipo como el papel del fútbol base en el éxito alcanzado.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, abrió la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con un mensaje de enhorabuena a los campeones.

"Mandanos nuestra enhorabuena a la selección española de fútbol. Ha sido una noche muy intensa para todos los asturianos y para todos los españoles. Es un equipo que transmite valores. Fue un partido muy competido, con superioridad española", afirmó el portavoz.

Peláez aseguró que el título mundial es también un reconocimiento al trabajo que se realiza en la base del fútbol español. "Es el reconocimiento al fútbol base, a los niños y niñas que juegan al fútbol. Con valores se puede llegar a triunfar. Es el triunfo de todo un país", señaló.

El Consejero también quiso poner el acento en la representación asturiana dentro del combinado nacional al recordar que hay profesionales del Principado tanto en el cuerpo técnico como en el equipo de comunicación de la selección. "Esperemos que en los próximos años se incorpore algún asturiano al equipo nacional", añadió.

En la misma línea se expresó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, quien definió a la selección como "un verdadero equipo, con mucha perseverancia" y aseguró que sus integrantes "son un ejemplo para los jóvenes y para toda la sociedad".

Sánchez aprovechó además para reconocer el trabajo de quienes sostienen el deporte desde sus categorías inferiores. "Quiero agradecer a todas las familias que sostienen ese fútbol base", afirmó, insistiendo en que el éxito de la selección también es fruto del esfuerzo de clubes, entrenadores y familias que impulsan la práctica deportiva desde la infancia.