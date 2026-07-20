El Principado, sobre la llegada de Indra a Barros: "Lo importante es trabajar con rapidez"
El Ejecutivo asturiano tramita el Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para las instalaciones de Gijón y la futura planta de Barros, mientras la empresa negocia con Duro Felguera
El Gobierno del Principado mantiene la tramitación del proyecto industrial de Indra en Asturias mientras la compañía continúa pendiente de cerrar la adquisición del taller de Barros (Langreo), una operación que considera estratégica para ampliar su capacidad de producción de vehículos militares y que convive con la posibilidad de instalar esa segunda fábrica en As Pontes (A Coruña), una alternativa que la empresa sigue barajando.
El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, aseguró este lunes en el centro de empresas La Curtidora (Avilés), que el Ejecutivo autonómico continúa trabajando con la multinacional en la tramitación del Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), una figura que afecta tanto a las instalaciones del Tallerón, en Gijón, como a la futura planta prevista en Barros.
Aunque evitó fijar plazos concretos, afirmó que el Principado está impulsando todos los procedimientos administrativos "con la mayor agilidad posible" para facilitar la implantación de la compañía.
Sánchez explicó que la declaración del PIER deberá resolverse dentro de los plazos previstos por la legislación y recordó que, posteriormente, el proyecto podría obtener también la declaración de interés público. En cualquier caso, insistió en que las negociaciones empresariales siguen abiertas y expresó su deseo de que exista un acuerdo antes incluso de que concluya toda la tramitación administrativa. "Lo importante es trabajar con rapidez, respetando todos los procedimientos legales", resumió.
La operación para instalar la fábrica de Barros continúa pendiente de que Indra alcance un acuerdo con Duro Felguera para adquirir las instalaciones. Mientras tanto, la empresa ha advertido de la necesidad de ampliar cuanto antes sus capacidades industriales para cumplir los contratos de vehículos militares ya adjudicados y, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, mantiene sobre la mesa la posibilidad de ubicar esa segunda planta en As Pontes (A Coruña), una opción que sigue valorando dentro de su plan de expansión en el corredor norte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia