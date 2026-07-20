El Principado, sobre la llegada de Indra a Barros: "Lo importante es trabajar con rapidez"

El Gobierno del Principado mantiene la tramitación del proyecto industrial de Indra en Asturias mientras la compañía continúa pendiente de cerrar la adquisición del taller de Barros (Langreo), una operación que considera estratégica para ampliar su capacidad de producción de vehículos militares y que convive con la posibilidad de instalar esa segunda fábrica en As Pontes (A Coruña), una alternativa que la empresa sigue barajando.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, aseguró este lunes en el centro de empresas La Curtidora (Avilés), que el Ejecutivo autonómico continúa trabajando con la multinacional en la tramitación del Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), una figura que afecta tanto a las instalaciones del Tallerón, en Gijón, como a la futura planta prevista en Barros.

Aunque evitó fijar plazos concretos, afirmó que el Principado está impulsando todos los procedimientos administrativos "con la mayor agilidad posible" para facilitar la implantación de la compañía.

Sánchez explicó que la declaración del PIER deberá resolverse dentro de los plazos previstos por la legislación y recordó que, posteriormente, el proyecto podría obtener también la declaración de interés público. En cualquier caso, insistió en que las negociaciones empresariales siguen abiertas y expresó su deseo de que exista un acuerdo antes incluso de que concluya toda la tramitación administrativa. "Lo importante es trabajar con rapidez, respetando todos los procedimientos legales", resumió.

La operación para instalar la fábrica de Barros continúa pendiente de que Indra alcance un acuerdo con Duro Felguera para adquirir las instalaciones. Mientras tanto, la empresa ha advertido de la necesidad de ampliar cuanto antes sus capacidades industriales para cumplir los contratos de vehículos militares ya adjudicados y, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, mantiene sobre la mesa la posibilidad de ubicar esa segunda planta en As Pontes (A Coruña), una opción que sigue valorando dentro de su plan de expansión en el corredor norte.