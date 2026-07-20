TSK ingresa casi 72 millones de euros por la devolución de la financiación concedida a un proyecto en Panamá

La ingeniería asturiana TSK ha ingresado cerca de 71 millones de euros (82 millones de dólares al cambio actual) procedentes del repago de la financiación concedida a Avanzalia Panamá, una operación que permitirá reforzar la posición de tesorería de la compañía y cumplir la hoja de ruta trasladada a los inversores durante su salida a bolsa.

La empresa comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los fondos proceden de la liquidación de la Serie Senior A del programa de bonos corporativos de Avanzalia Panamá, vinculados a una planta fotovoltaica de 150 megavatios pico (MWp). Según TSK, la totalidad del importe se destinará a incrementar su posición de caja, en línea con su plan estratégico.

Con este nuevo cobro, la compañía gijonesa ha recuperado ya unos 95,3 millones de euros (109 millones de dólares) desde septiembre de 2024 por la financiación concedida a Avanzalia Panamá. Además, queda pendiente un último pago de casi 7 millones de euros (8 millones de dólares), más intereses, que la empresa espera recibir en los próximos meses.

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TSK, especializada en ingeniería y tecnología para los sectores industrial y energético, supera actualmente los 1.000 millones de euros de facturación anual, cuenta con una plantilla de más de 1.500 trabajadores y ha desarrollado proyectos en medio centenar de países a lo largo de sus cuatro décadas de actividad.