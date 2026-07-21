El aeropuerto de Asturias remonta el vuelo: guía completa de los 19 destinos españoles y 11 extranjeros que ofrece la terminal de Santiago del Monte este verano

El aeropuerto de Asturias era uno de los grandes problemas de la región hace apenas una década y hoy se ha convertido en una de las principales banderas que exhibe el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE e IU). En 2018 se hablaba de "apagón aéreo" porque la terminal de Santiago del Monte afrontaba la temporada de invierno sin ninguna conexión internacional directa. Ocho años después, el escenario es completamente distinto. Asturias vive el mejor momento de su historia en materia de conectividad aérea, fruto de una estrategia apoyada en dos pilares: la promoción de rutas mediante contratos turísticos del Principado, que garantizan un retorno económico a las aerolíneas, y una apuesta decidida por reforzar las conexiones nacionales.

"Salvando los cinco grandes, Asturias es el aeropuerto de España que tiene la mejor conectividad nacional", asegura Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA) y uno de los mayores conocedores de la evolución de la infraestructura. La red nacional constituye hoy el auténtico pilar del aeropuerto. Desde Asturias se puede volar de forma directa a 19 destinos españoles, con Madrid como gran eje de operaciones gracias a la competencia entre Air Europa, Volotea y Air Nostrum, que permite alcanzar hasta ocho vuelos diarios. A ello se suma el refuerzo de las conexiones con Andalucía, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

La expansión también ha llegado al mercado internacional. El aeropuerto dispone este verano de 11 destinos europeos en nueve países, con la incorporación de Oporto, Florencia y Dublín y la llegada de KLM y Aer Lingus, que se unen a Air Europa, Air Nostrum, Binter, Lufthansa, Volotea y Vueling. En invierno, Wizz Air sustituirá a Vueling en la ruta con Londres. La temporada de verano de 2026 es la de mayor oferta de la historia del aeropuerto, con 30 destinos directos, más de 1,6 millones de plazas y cerca de 10.000 vuelos entre abril y octubre.

Pero el crecimiento no se explica solo por la actuación de las administraciones o las aerolíneas. También ha cambiado la forma de viajar. "Hace seis años era impensable. Nos veían como un aeropuerto residual, donde no se contemplaba ir más allá de Madrid, Barcelona y los vuelos de verano a las islas", recuerda Fernández. A su juicio, la pandemia marcó un antes y un después. El turismo nacional descubrió Asturias como destino y, al mismo tiempo, los propios asturianos comenzaron a cambiar hábitos. "Antes mucha gente viajaba a la Costa del Sol, Alicante o la Costa Brava en autobús. Hoy, en muchos casos, resulta más barato comprar un billete de avión que hacer ese trayecto por carretera".

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Ese cambio también ha ampliado el área de influencia del aeropuerto. Gallegos, cántabros y leoneses utilizan cada vez más la infraestructura asturiana para viajar aprovechando el aumento de rutas y la competencia entre compañías, lo que ha permitido incrementar la demanda más allá de los límites del Principado.