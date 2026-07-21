Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 21 de julio de 2026

Oviedo

Aprender a construir una buena vejez

El Club LA NUEVA ESPAÑA (c/Calvo-Sotelo, 7) acogerá a las 19.30 horas un diálogo con la escritora estadounidense Erika Andersen, directora de una empresa de coaching y consultoría para líderes. Afincada en Asturias, analiza en su último libro, "La nueva vejez. Creando tu mejor madurez", las claves de la nueva vejez y ofrece pautas para construir la mejor madurez. Autora de seis libros sobre liderazgo, aprendizaje y cambio, será presentada por Carmen González Delgado, profesora jubilada de la Escuela Oficial de Idiomas de Oviedo.

Encuentro literario con Leticia Sánchez Ruiz

A las 19.00 horas en el estanque de Covadonga, en el Campo San Francisco, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Oviedo organizará un nuevo encuentro dentro de su ciclo de verano "Martes, Letras al aire: Aires de Europa". Esta vez contará con la participación de la escritora Leticia Sánchez Ruiz. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en La Granja.

La obra "Purgatorio" en el Filarmónica

La compañía "Teatro Contraste" representará "Purgatorio" de Ariel Dorfman a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica. Dirigido por Carmen Sandoval, el espectáculo se encuentra dentro del Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato. La obra pertenece al género dramático y cuenta con 90 minutos de duración. Reescribe el mito de Medea y Jasón a través de un hombre y una mujer encerrados en una habitación del más allá, donde deben purgar su pasado antes de descubrir la identidad y los secretos que los unen.

Cine a la luz de la luna en Trubia

A las 22.15 horas se proyectará en la plaza General Ordóñez de Trubia la película "Una tarde en el circo", de Edward Buzzell. Con los hermanos Marx como protagonistas, esta disparatada comedia trata sobre un joven que recurre a ellos para salvar el circo donde trabaja su novia. Apta para todos los públicos. En caso de lluvia, la proyección se trasladará al Teatro Casino.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de Santana en Granda, Gijón

Los festejos de Santana en Granda dan comienzo hoy con el pregón, a las 20.00 horas, en el local social de la Asociación Santo Tomás de Granda, a cargo del hostelero Francisco Miravalles. También será la elección de la xana y el trasgu de la romería. A continuación, habrá pincheo y culín de sidra de confraternización.

Exposición en el Antiguo Instituto

Hasta el 15 de agosto se podrá visitar, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición "Boys about town", de Jay Schwartz., dedicada a la banda "The Jam". Se enmarca en la programación del festival Ye-Yé.

Cine y Ye-Yé en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se desarrollará una sesión de cine bajo el título "Nouvelles vagues, los sesenta se rebelan", en el marco del Ye-Yé. Se ofrecerán los trabajos "Tres Tristes Tigres", de Raúl Ruiz, y "O poeta do Castelo", de Joaquim Pedro de Andrade.

Arte en la Calle

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, actuará la banda asturiana de rock & roll "Indocentes". A la misma hora, en la plaza del Tres de Abril, la Asociación de Intérpretes de La Canción Asturiana ofrecerá canción asturiana tradicional, tonada y gaita.

Encuentro en el Toma 3

A las 20.00 horas, en la librería café Toma 3, se charlará sobre "Bella, amarga, imperfecta", de Arantxa Fernández Álvarez. La acompañará Sofía Castañón.

"Convivium" en el Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá visitas guiadas los sábados, a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Exposición de aviación en la Colegiata de San Juan Bautista

En la Colegiata de San Juan Bautista puede verse la exposición "Grandes vuelos de la aviación española", con motivo del XX Aniversario del Festival Aéreo de Gijón. Estará hasta el domingo 26 de julio.

Exposición de indumentaria en el Muséu del Pueblu d’Asturies

Nueva exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente "La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965": "Expuestas. Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies". A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Fotos de "El País" en Naval Azul

"Momentos", con 50 imágenes y 50 historias, es el título de la exposición fotográfica organizada con motivo del 50º aniversario del periódico "El País" que se presenta en el espacio al aire libre de Naval Azul dentro de su gira nacional. La muestra podrá verse hasta el 30 de julio. Será un recorrido visual por cinco décadas de historia y actualidad, con algunas instantáneas locales como la reunión de más de 5.000 personas para batir el récord mundial de escanciado de sidra en la playa de Poniente en el año 2006, obra del redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos León. La información de cada imagen se puede ampliar mediante el uso de un código QR, que da acceso a contenidos adicionales y audios explicativos de "La Ser".

Museo Evaristo Valle

Hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición "Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo". Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas, hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos, que incluyen la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días, a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra en El Llano

Durante todo el mes de julio el centro municipal integrado de El Llano acoge "Biografías de una isla", una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra "el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras".

Avilés

Festival Intercéltico

La Exposición acoge durante toda la jornada la aldea celta, con xinta, mercáu y atracciones infantiles. A las 13.00 y 19.00 horas habrá pasacalles por el centro, y a las 20.00 horas, muestra de baile tradicional asturiano.

Baile asturiano en la Exposición

El Festival Intercéltico propone a las 22.00 horas un taller de baile asturiano para aprender a bailar, de la mano del Grupo de Baile Tradicional "Prau Llerón". La actividad se celebrará en La Exposición.

Bienal Climática

La Bienal Climática programa en la Casa de Cultura, de 18.00 a 20.00 horas, el diálogo "Patrimonio vivo: saberes, territorio y futuro", sobre arquitectura tradicional, saberes populares, sostenibilidad y adaptación climática.

Arte Celta en Las Meanas

El Centro Social Las Meanas acoge, dentro del Intercéltico, las muestras "Autómatas del Arco Atlántico", de Daniel González, y "Maelic", cerámica de Luis Gago Argüello. Abren de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición universitaria

El Centro de Servicios Universitarios de Avilés inaugura a las 19.00 horas "A propósito de Azul", de Iyán Castaño. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de octubre en el edificio de La Ferrería, 7-9.

Rula de Avilés

La Nueva Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita a las 16.45 horas, con reserva previa obligatoria. La actividad permite conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta.

Cómic y ciencia en la sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición "La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España". Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el compromiso con la memoria en la Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición "Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria", dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe "Naturalezas vivas", con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge "¡Aquí hay petróleo!", una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta "La memoria de lo cotidiano", con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de La Laguna en El Entrego

Hoy terminan las fiestas de La Laguna en El Entrego. A las 16.00 horas empezará la jira por "los chigres del pueblu". Desde las 19.30 habrá fiesta de la espuma en el parque, y a las 23.45 fuegos artificiales. Desde medianoche, la última verbena con el Grupo "Beatriz" y "DJ Dantuu".

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasáu de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites "El Gumial"..

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición "Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio". Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, "Daichi".

"Miradas", exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva "Historias infinitas. Miradas". Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

"Les Mañanes de Siero 2026"

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema "Cine, misterio y ciencia", la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo solidario de artesanías guatemaltecas en Llanes

La Torre Medieval de Llanes acoge del 8 al 23 de julio el XX Rastrillo de artesanías guatemaltecas, organizado por la ONG Cultura Indígena Asturias. El mercadillo solidario puede visitarse todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. La entidad, con sede en Barru de Llanes, destina los recursos obtenidos al desarrollo de proyectos educativos, sociales y sanitarios dirigidos a comunidades indígenas mayas guatemaltecas, especialmente mujeres, con iniciativas de formación, salud básica, aprovechamiento de recursos naturales, educación medioambiental y liderazgo comunitario.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva "Misión dinotiempo". Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!" a las 13.00; "Jugando con dinosaurios" a las 16.30; y "Un paseo entre dinosaurios" a las 17.30. Los miércoles se ofrece "Dinoaventura Cromos" y los domingos, "Operación T-Rex: salvemos el Museo". Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Pilar Alperi expone "Miradas" en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge del 15 al 31 de julio la exposición de pintura "Miradas", de la artista autodidacta Pilar Alperi. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La exposición reúne una selección de obras de la pintora dentro de la programación cultural del verano riosellano.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Cudillero acoge la exposición "Sé tú mismo"

La Casa de las Tres Culturas, en Cudillero, alberga del 14 al 23 de julio la exposición de pintura "Sé tú mismo", del artista Sebastián Ruiz Gallardo. La muestra reúne una selección de sus obras y podrá visitarse durante esos diez días en este espacio cultural del concejo.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez "Naro", figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.