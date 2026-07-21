Asturias da la batalla ante el Gobierno por la renuncia al ancho europeo: pedirá a la UE que el informe de Transportes "no sea vinculante"

Asturias solicitará ante la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que el informe del Ministerio de Transportes que rechaza la migración al ancho europeo no tenga carácter vinculante.

Esa es la estrategia adoptada por el Principado, integrado por PSOE e IU, y que trasladó este martes el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. El Ministerio ha descartado extender el ancho europeo por los corredores pendientes y apuesta por mantener el ancho ibérico, el que existe en Asturias y que difiere del utilizado en la mayor parte de las líneas españolas de alta velocidad.

"Dejando claro que el Gobierno de Asturias aspira al ancho europeo, vamos a solicitar y a plantear ante Europa que, en ningún caso, ese informe del Ministerio tenga carácter vinculante. Para eso estamos nosotros: para decir que no, que Asturias quiere ancho europeo en el futuro", indicó Calvo.

El Gobierno asturiano defiende una posición intermedia: reclamar las inversiones pendientes sobre la red de ancho ibérico sin renunciar a una futura migración al ancho estándar.

"Lo urgente, lo responsable y en lo que estamos trabajando en el día a día es en la mejora de esa red. Tenemos que resolver la variante de Viabona y otras infraestructuras urgentes que cuentan con proyectos que deben desarrollarse este año, el que viene y en los siguientes", recalcó el Consejero.

Sin renunciar al ancho europeo

"A medio plazo hay que resolver cómo avanza la integración de nuestra red en el escenario europeo hasta converger con él. Pero no se ha perdido ninguna oportunidad, ni un informe del Ministerio va a hacer que renunciemos a esa convergencia, que no depende solo del ancho de vía, sino también de la electrificación, de otras cuestiones técnicas, de los sistemas de seguridad y, además, está muy condicionada por las inversiones que pueda hacer Francia, porque para conectarnos con Europa tenemos que pasar por ese país", añadió.

Calvo insistió en que el informe de Transportes no condiciona las actuaciones ya previstas. "No se ha perdido ninguna oportunidad y las inversiones previstas para los próximos cinco años dentro de la planificación no están, en absoluto, condicionadas por ese informe. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Hay proyectos que trascienden las legislaturas y los gobiernos y, gracias a que contamos con un reglamento europeo, estamos dentro de la red básica y aspiramos a disfrutar de todas las ventajas y mejoras que esa red básica ofrece", afirmó.

El Consejero también defendió la utilidad de los trenes de ancho variable, capaces de pasar del ancho ibérico al europeo. "Lo que tenemos ahora mismo en Asturias es una red con distintos anchos de vía, fundamentalmente de ancho ibérico, y sobre esa red es sobre la que tenemos que actuar. Gracias a que existe tecnología como los trenes de ancho variable, hoy tenemos alta velocidad en Asturias. Hace unos años eso no habría sido posible", celebró.

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que la limitada disponibilidad de trenes de ancho variable dificulta la entrada de nuevos operadores privados en corredores como el asturiano.

El regulador considera que la necesidad de contar con este material específico condiciona los planes de negocio de compañías como Ouigo e Iryo, mientras el corredor Norte continúa pendiente de su liberalización.