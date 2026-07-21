Asturias recibirá 8,3 millones para reducir el consumo de energía en los centros sanitarios y educativos públicos

La red pública de centros sanitarios y educativos de Asturias recibirá una inyección financiera de 8,3 millones de euros destinados a la renovación energética y climatización de sus instalaciones. La medida ha sido confirmada en el marco de la Conferencia Sectorial de Energía, un encuentro telemático presidido por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y en el que ha participado el director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli. El montante asignado a la comunidad autónoma forma parte de un paquete estatal de 368 millones de euros distribuido entre las distintas autonomías para reducir la huella de carbono y el gasto energético en infraestructuras de titularidad pública.

Las ayudas destinadas al Principado se estructuran en dos grandes bloques dentro de los programas de Rehabilitación Energética de Edificios, conocidos como PREE Sanitario y PREE Docente. Por un lado, la sanidad asturiana recibirá algo más de cuatro millones de euros que se emplearán en intervenciones en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles del sistema público. Por otro lado, la red educativa dispondrá de una partida de 4,3 millones de euros reservada a colegios y centros docentes públicos.

En cuanto a las intervenciones concretas que podrán acogerse a estas subvenciones, el plan contempla actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia de la envolvente térmica de los inmuebles, reduciendo las pérdidas de calor a través de fachadas o cubiertas. Del mismo modo, se impulsará el uso de energías renovables en los equipos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, al tiempo que se financiará la optimización del consumo energético en instalaciones docentes complementarias, entre las que se incluyen equipamientos deportivos y piscinas públicas.

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Fondo nacional de eficiencia

El presupuesto global se nutre del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, mientras que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actuará como coordinador central y transferirá los fondos a la región. A partir de ese momento, el Ejecutivo autonómico asumirá la responsabilidad de definir los criterios, alcance e intensidad de las ayudas en sus correspondientes convocatorias, además de fijar el régimen de aplicación, que podrá articularse mediante concesión directa o a través de concurrencia competitiva.