Asturias revoluciona el cultivo de frutos del bosque con el arándano rosa, un tesoro para la repostería, muy dulce y crujiente

El campo asturiano vuelve a situarse en la vanguardia agroalimentaria de España. El proyecto de la finca El Cierrón, en Villaviciosa, liderado por Adrián García Villar, fue reconocido como uno de los diez ganadores de la VII edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles. El origen de este reconocimiento es un fruto tan singular como exclusivo: el arándano rosa, también llamado pink lemonade.

Entre cientos de candidaturas de todo el país, el jurado ha galardonado el proyecto maliayés por su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, el impulso a la economía circular y la dinamización del entorno rural a 10 productores de 9 comunidades autónomas. «Es un reconocimiento muy importante a nivel nacional y con muchísima repercusión. Por un lado, te da un soplo de alegría y energía para seguir adelante con proyectos enfocados en la agricultura ecológica; por otro, te aporta una notoriedad clave para dar a conocer lo que hacemos en Asturias», señala emocionado por su reconocimiento el asturiano Adrián García, que lleva en el sector desde 1989.

"El arándano rosa es una variedad de origen natural como pasa con el azul", explica García, que aunque su origen sea natural, proviene de cruces botánicos realizados en América durante la década de los noventa entre especies silvestres, incluyendo algunas de fruto albino, pero no fue hasta 2007 cuando se lanzó formalmente esta variedad productiva.

La joya dulce y crujiente de la repostería

“Llama la atención su color, además de ser muy dulce y crujiente, que hoy en día es lo que se intenta conseguir, ese crunch al morderlo", asegura el asturiano, que lleva vendiendo estas plantas desde 2006, pero hace apenas dos años decidieron apostar fuerte por una plantación de prueba orientada a la idea de la comercialización de este fruto.

Además de su firmeza y su característico crunch al morderlo, esta fruta se ha convertido en un objeto de deseo para la alta repostería, gracias a una ventaja técnica muy apreciada por los reposteros: "No mancha las elaboraciones ni tiñe las masas o cremas", comenta Ángel sobre las características del arándano, más valorado que el azul en repostería.

El plus de la tierra asturiana

“La fruta de Asturias está más rica, tiene más sabor”, afirma Adrián García, ya que el clima de esta tierra es ideal sobre todo para la agricultura ecológica y los frutos rojos. "Salvo por la humedad puntual, el hecho de no tener valores térmicos extremos da a la fruta una mayor riqueza, madura más despacio y gana en sabor y aroma", concluye García Villar.

Campo de cultivo de los arándanos / LNE

Producir arándano rosa no es tarea sencilla. "Es una planta sensiblemente menos productiva que la del arándano azul y exige una recolección minuciosa, hay que esperar a que el fruto alcance un tono rosa chillón para cosecharlo", señala el asturiano, al tratarse de un cruce con la tipología conocida como Ojo de Conejo, "su maduración es más tardía que la de otras variedades, la cosecha se extiende desde mediados de julio hasta finales de agosto o primeros de septiembre", apostilla.

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Actualmente, es una fruta casi imposible de encontrar en supermercados o tiendas tradicionales de España. García destaca que este arándano solo se encuentra de momento en países como Chile o Perú. En Asturias, las plantas requieren hasta cuatro años para alcanzar su máximo rendimiento. Tras una producción reducida este año, desde El Cierrón confirman que será a partir de la próxima campaña cuando comience su comercialización.