Comisiones Obreras pide adelantar la rebaja de la tarjeta Conecta a 20 euros ante el alza del precio de los combustibles

Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias reclamó este martes al Gobierno del Principado que adelante la entrada en vigor de la rebaja del límite mensual de la tarjeta Conecta de 30 a 20 euros y que la medida no espere al otoño, tal y como anunció recientemente el presidente autonómico, Adrián Barbón.

El sindicato considera que el encarecimiento de los combustibles está repercutiendo ya en la economía de las familias y sostiene que el abaratamiento del transporte público debe aplicarse "ya".

La organización sindical recuerda que esta propuesta formaba parte del paquete de medidas que trasladó el pasado mes de marzo a la Presidencia del Principado para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán.

Según la responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, la reducción del coste de la tarjeta es una iniciativa impulsada por el sindicato y debe ponerse en marcha cuanto antes porque "la economía de la gente no puede esperar y el combustible no deja de subir".

Más allá de la rebaja tarifaria, CCOO insiste en la necesidad de reforzar el transporte público en Asturias con nuevas medidas. Entre ellas, propone coordinar de forma urgente los horarios de los trenes de Cercanías con los servicios de la CTA para reducir tiempos de espera y facilitar los desplazamientos en los principales corredores de movilidad.

También reclama la creación de líneas lanzadera hacia los grandes polígonos industriales desde Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo, así como un servicio directo de autobús entre la estación ferroviaria de La Corredoria y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), uno de los principales focos de desplazamientos diarios de trabajadores, pacientes y familiares.

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El sindicato aprovecha además para reivindicar una modernización de la red ferroviaria asturiana, especialmente del ancho métrico, la antigua Fve, que considera clave para vertebrar el territorio y conectar las zonas rurales con el área central. En este sentido, atribuye los continuos retrasos e incidencias a la "falta de inversión acumulada durante años" y advierte de que la implantación de nuevos sistemas de seguridad, sin una renovación paralela de la infraestructura, ha incrementado los tiempos de viaje. A su juicio, "mejorar la frecuencia, la puntualidad y la fiabilidad del servicio es imprescindible para que el ferrocarril vuelva a ser una alternativa competitiva frente al vehículo privado".