Ence vuelve a los beneficios por el precio de la celulosa y el plan de eficiencia

Ence obtuvo un beneficio neto de 500.000 euros en el segundo trimestre de 2026 gracias a la recuperación del precio de la celulosa y a la reducción de costes derivada de la ejecución del Plan de Eficiencia y Competitividad para el negocio de Celulosa, que en el caso de la fábrica de Navia supuso, entre otras medidas, un ERE con 44 salidas voluntarias y 40 recolocaciones. Ence había registrado unas pérdidas de 17,6 millones en el primer trimestre y de 55 millones en 2025.

El beneficio bruto (ebitda) consolidado del segundo trimestre de 2026 se situó en 27 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo de 2025. En el negocio de celulosa destaca el avance de la compañía como fabricante de celulosas especiales sustitutivas de la fibra larga, incluida su nueva línea de celulosa absorbente (fluff) de Navia dirigida al mercado de productos higiénicos y de incontinencia, que se encuentra en proceso de homologación. Estas celulosas especiales, que generan un margen medio adicional de 36 euros por tonelada frente a la estándar, representan el 34% de las ventas en 2026, frente al 30% en 2025. El objetivo es que superen el 62% en 2028.

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En línea con la apuesta de la compañía por la reducción de costes, el «cash cost» (coste de producción) del segundo trimestre de 2026 en el negocio de celulosa se situó en 455 euros por tonelada, 67 euros por debajo del trimestre anterior. «Esta mejora refleja el foco de Ence en la implementación del Plan de Eficiencia y Competitividad», destacaron fuentes de la compañía.