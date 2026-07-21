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Las exportaciones caen un 12% en Asturias y la balanza comercial entra en números rojos

El Principado fue la tercera región donde más se redujo el comercio exterior en mayo

Contenedores con mercancias

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Las exportaciones de mercancías de Asturias cayeron un 12% interanual en mayo, hasta situarse en 470,2 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 5,8%, hasta los 470,6 millones, según los datos publicados este martes por la Dirección Territorial de Comercio en Asturias. Como consecuencia, Asturias ha registrado un déficit comercial de 0,4 millones de euros, frente al superávit de 89,5 millones contabilizado en mayo de 2025.

El Principado ha sido la tercera comunidad autónoma con mayor descenso interanual de las exportaciones durante el mes, solo por detrás de Extremadura (-22,1%) y la Comunidad de Madrid (-18,9%).

En el ámbito geográfico, el 69% de las exportaciones asturianas tuvieron como destino la Unión Europea. Las ventas al mercado comunitario crecieron un 11,2% interanual, mientras que fuera de Europa aumentaron únicamente las dirigidas a África (21,5%) y descendieron las destinadas a Asia, América Latina, Oriente Medio, Oceanía y América del Norte.

El déficit comercial de mayo registrado por el Principado no impide que el balance de los cinco primeros meses del año siga siendo positivo. Y ello a pesar de que las exportaciones del Principado de Asturias bajaron entre enero y mayo un 5,8%, hasta 2.237,2 millones de euros, lastradas por los problemas en ArcelorMittal, que durante los cinco primeros meses de año funcionó con un único horno alto en Asturias por una avería. Sin embargo, la caída de las importaciones fue mayor, del 7,3%, hasta 2.104,7 millones. El mayor volumen de exportaciones hizo que Asturias cerrara con un superávit comercial de 132,5 millones de euros, un 27,3% superior al del mismo periodo del año pasado.

Entre los sectores asturianos con mayor peso en el comercio exterior, las semifacturas no químicas redujeron sus exportaciones un 16,2%, hasta 189 millones de euros, y los bienes de equipo, un 32,6%, hasta 82 millones, mientras que las materias primas las aumentaron un 23%, hasta 57,5 millones.

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Respecto a las importaciones, las semifacturas no químicas las aumentaron un 37,7%, hasta 96,3 millones, y las materias primas, un 17,4%, hasta 127,9 millones, en tanto que los bienes de equipo las redujeron un 25,1%, hasta 64,2 millones.

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