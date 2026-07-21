Foro alerta de que la renuncia al ancho europeo perjudicará la competitividad de Asturias: "Es un mazazo"

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, cargó ayer contra la decisión del Ministerio de Transportes de renunciar a la migración generalizada de la red ferroviaria convencional al ancho europeo. A su juicio, la medida supone "un auténtico mazazo" para Asturias y condena a la comunidad a convertirse en un "gueto ferroviario", al limitar durante décadas su capacidad para atraer inversiones, mover mercancías y generar empleo.

Pumares aseguró que su formación llevaba meses advirtiendo de las consecuencias de esta decisión, mientras que, según denunció, el Gobierno del Principado y, en particular, el Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, calificaban esas advertencias de "exageradas". "Hoy, desgraciadamente, sabemos que teníamos razón", afirmó.

El portavoz parlamentario insistió en que el debate "no trata de milímetros", sino del futuro económico de Asturias. "Lo que está en juego es si Asturias va a seguir siendo una comunidad industrial, logística y competitiva o si tendrá que resignarse a perder oportunidades frente a otros territorios plenamente conectados con Europa", señaló.

Críticas al Principado y a la liberalización

El dirigente forista advirtió de que mantener el ancho ibérico relegará a Asturias a una red ferroviaria pensada principalmente para servicios de Cercanías, renunciando a una verdadera interoperabilidad para el transporte de viajeros y mercancías. A su juicio, ello supondrá menos competitividad, menos inversiones y menos oportunidades para la industria asturiana, además de poner en riesgo el futuro de los puertos de Gijón y Avilés y de la Zalia.

Asimismo, sostuvo que la interoperabilidad ferroviaria es imprescindible para garantizar la plena integración de Asturias en el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes y advirtió de que la decisión del Ministerio dificultará también la futura liberalización del corredor ferroviario del Norte, al obligar a los operadores privados a disponer de material adaptado a distintos anchos de vía únicamente para acceder al Principado.

Pumares reprochó igualmente la actitud del Gobierno de Adrián Barbón durante todo el proceso. "Mientras Foro Asturias hacía propuestas, el Gobierno de Barbón guardaba silencio. Un silencio que hoy tiene consecuencias", afirmó.

En este sentido, recordó que su formación fue, según defendió, la única que llevó este debate a la Junta General. Destacó que el pasado mes de septiembre logró sacar adelante una iniciativa para reclamar unas infraestructuras ferroviarias modernas, interoperables e integradas en la red europea, exigiendo al Gobierno de España que garantizara la inclusión del tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón en el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes, algo que, a su juicio, "pasa sí o sí por el ancho europeo". Aquella iniciativa también instaba al Principado a participar activamente en la evaluación sobre el cambio de ancho de vía que España debía remitir a la Comisión Europea antes del 19 de julio de 2026.

El líder de Foro recordó además que su partido registró nuevas iniciativas parlamentarias y propuso el pasado mes de abril soluciones técnicas como la implantación de un tercer carril (triple hilo) en una vía y traviesa polivalente en la otra, una alternativa que, según defendió, ya se ha aplicado en otros territorios y es compatible con la realidad ferroviaria asturiana.

Pumares censuró también que el Ejecutivo autonómico no presentara alegaciones durante el trámite de información pública de la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria impulsada por el Ministerio en 2021. "Cuando Asturias tuvo la oportunidad de defender su futuro ferroviario, el Gobierno de Barbón decidió callarse", lamentó.

Por todo ello, exigió al presidente del Principado y al Consejero de Movilidad que expliquen qué postura defendió el Ejecutivo autonómico mientras se decidía el futuro ferroviario de Asturias, qué solución concreta plantea ahora para garantizar que la comunidad compita "en igualdad de condiciones" con el resto de Europa y por qué, a su juicio, "lo que sí es posible en otros corredores ferroviarios no lo es para Asturias".

El portavoz de Foro concluyó asegurando que su formación seguirá defendiendo unas infraestructuras ferroviarias "propias del siglo XXI", plenamente integradas en los corredores europeos y al servicio del desarrollo económico del Principado. "Hoy no estamos hablando únicamente de ferrocarriles. Estamos hablando del modelo económico de Asturias para las próximas décadas, de nuestra capacidad para atraer inversiones, de la competitividad de nuestra industria y del futuro de nuestros puertos. Resignarse al aislamiento nunca ha sido una opción para Asturias", concluyó.