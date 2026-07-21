Indignación de los pescadores por la veda del Principado a la pesca del salmón: "Nos hubiera gustado que nos hubieran consultado"

“Nos enteramos tres minutos antes de la rueda de prensa”. De esta forma tan atropellada, descubrió Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores “Las Mestas del Narcea”, que el Principado vedará la pesca de salmones en 2027. La medida fue anunciada por la mañana por el consejero de Medio Rural Marcelino Marcos Líndez como necesaria para la conservación de una especie legendaria de los ríos asturianos. Pero tampoco pilla por sorpresa del todo a los pescadores. “Podíamos sospecharlo porque no deja de ser la canción de todos los años, pero me hubiera gustado que hubieran convocado a todas las asociaciones y decirnos que pretendían”, insiste Berrocal.

La medida prohíbe la pesca ordinaria del salmón en Asturias, exceptuando la captura del famoso Campanu para cubrir las dos grandes subastas, la de Cornellana y la de Cangas de Onís, así como algunos proyectos que estén destinados a proyectos de repoblación y reproducción. La decisión de convertir la extracción del primer ejemplar en la cuenca fluvial oriental y en la occidental en una salvedad responde a la conciliación entre conservación y tradición que pretende el Principado. "De esta manera se reduce la excepción al mínimo, al mismo tiempo que la subasta y las celebraciones vinculadas al campanu se mantienen", explicó Marcos Líndez.

La medida llega tras una temporada que marcó mínimos históricos en la captura de esta especie. Tan solo 108 se registraron en las cuencas fluviales asturianas (66 en el Narcea, 23 en el Sella-Piloña, 14 en el Cares-Deva, 5 en el Esva y 0 en el Eo), lo que supone un descenso del 18% respecto al año pasado.

Aun así, los pescadores rechazan ser los principales responsables de esta situación, cargando culpas sobre otros factores como la temperatura del agua. Es el caso de Antón Caldevilla, de la Sociedad de Pescadores de El Esmerillón, que “nunca vio el Sella tan caliente”. “No es que no haya salmones, sino que hay tan poco caudal y tan poco oxígeno en el agua debido a la temperatura que son incapaces de subir por el río. Es por eso que el puerto de Ribadesella está lleno de ellos”, señala.

Berrocal va más allá y cuestiona esa bajada de las capturas. “En el Narcea hubo unos treinta salmones menos que el año pasado porque el cupo de pesca paso de ciento y pico a unos sesenta. El Esva llevaba varios años dando muy pocos salmones y este año cumplió el cupo de cinco”, recuerda. Emilio Fernández Corral, socio y expresidente del Club de Pesca "La Socala", también destaca el caso del río Esva, y concuerda en que el problema no es la escasez de ejemplares: "Los salmones sí entran, pero lo hacen más tarde de nuestra temporada de pesca".

Berrocal incide en que se capturaron la totalidad del cupo que permitió el Principado, por lo que ese descenso tiene asteriscos. Una de las iniciativas que tendrá permitida la captura excepcional es precisamente el proyecto de repoblación ARCA, liderado por la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", que preside Berrocal: "Es algo que hacemos porque queremos, debería de haber una partida presupuestaria para todas las asociaciones que quieran hacerlo y puedan seguir pescando".

Además, recalcó el impacto de la circulación de piraguas por el cauce del Sella: “¿Cuántos salmones se pescaría en ese río si no hubiera 4.000 canoas diariamente?”. Este factor también lo acusa Caldevilla, que cuestiona la prohibición de la pesca al tiempo que el tráfico del deporte de aventura en el río sigue siendo el mismo.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria Marcelino Marcos Líndez (izquierda), junto al director general de Planificación Agraria Marcos da Rocha / Nacho Blanco

Una decisión con muchas incógnitas

Medio Rural convocará al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y Pesca cuando disponga de los censos y el análisis técnico pertinente, previsiblemente entre finales de septiembre e inicios de octubre, pero las asociaciones reclaman participar en una reunión inmediata. “Lo lógico sería que ahora hablaran con nosotros. Podemos estar de acuerdo o no con la decisión, pero a todos nos hubiera gustado saberlo de antemano, ahora solo sabemos que hay una veda, y que si nos dejan pescar no sabemos ni dónde, ni cómo, ni cuándo”, explica Berrocal.

Caldevilla, que tilda la forma de gestionar el salmón de "vergonzosa", teme que el cese su actividad obligue a “mandar a los empleados de 'El Esmerillón' al paro”, debido a la imposibilidad de pescar. Además, desecha el ejemplo dado por el consejero sobre los oricios, que, tras un proceso de vedado de varios años, se recuperaron: “Los oricios son especies inmóviles, no tienen nada que ver con los salmones”.

Para paliar las consecuencias de limitar temporalmente la pesca, el Principado ha propuesto una serie de medidas para "respaldar" a los pescadores, como una reducción de tasas y pecios públicos para la expedición de licencias y permisos, así como el aumento del presupuesto para el apoyo a las asociaciones. Desde el Principado, el Consejero dejó claro que "la veda no puede significar abandonar a las sociedades de pescadores, la limitación de la actividad tiene que tener un reflejo en el coste que asumen". Respecto a esta afirmación, tanto Caldevilla como Berrocal matizan que "intentan corregir de alguna manera el impacto que va a ejercer la medida", un efecto que hará "que muchas asociaciones no quieran seguir trabajando".

Fernández Corral alude al caso del río Porcía, vedado hace varios años, para pensar que la medida puede tener un efecto "opuesto al deseado". "Vedar los ríos no es una garantía de que haya salmones en el río. Sin pescadores, el río no está cuidado", advierte.

Además, en las sociedades avisan del efecto que pueda tener las bajas de socios al no poder pescar. De esta forma, las repoblaciones menguarían y la presencia de depredadores como nutrias, lubinas o cormoranes, amenazaría la integridad de salmones. Además, Fernández Corral manda una petición al Principado: "Desde la asociación 'La Socala' pedimos a la Administración una ayuda económica y personal para seguir repoblando el Esva, pero no solo de trucha, también de salmón".

Respaldo de Foro Asturias a los pescadores

Adrián Pumares, diputado regional y portavoz de Foro Asturias, respaldó por su parte a los ribereños. "El Gobierno pretende que los pescadores paguen las consecuencias de la inacción del Principado, cuando son precisamente ellos los que llevan décadas contribuyendo a la conservación de la especie y el cuidado de nuestros ríos", afirmó.

Bajo su punto de vista, el Ejecutivo de Barbón "elige el camino más fácil: prohibir en vez de gestionar". Foro plantea medidas centradas en la investigación, el cuidado de los ríos y el control de las especies depredadoras del salmón.