IU eleva el choque con el PSOE, su socio de Gobierno, por los impuestos: "Ellos favorecen las rentas más alta, no nos van a marear"
La secretaria de Organización de la coalición pide que la rebaja fiscal vaya acompañada de inversiones en los servicios público y lanza un aviso al Consejero: "Que tenga claro que no habrá negociación"
Izquierda Unida (IU) elevó este martes el tono frente a la reforma fiscal para las clases medias planteada por el PSOE, su socio de Gobierno en Asturias, y dejó claro que no negociará ninguna rebaja de impuestos mientras la parte socialista del Ejecutivo autonómico no asuma un compromiso previo para reforzar los servicios públicos. La coalición acusó además al PSOE de "priorizar los intereses de las rentas más altas".
IU respondió así a las declaraciones realizadas el lunes por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien aseguró que la reforma tributaria se pactará con las fuerzas que sustentan al Ejecutivo.
"El PSOE no nos ha convocado nunca para hablar de servicios públicos; no acudiremos a hablar de rebajas para los que más tienen. Primero, una mesa de servicios públicos con objetivos concretos. No nos vamos a dejar marear. Para bajar impuestos sin mejorar los servicios públicos tienen otros socios ideológicos", aseguró María José Miranda, secretaria de Organización de IU-Asturias.
Los servicios públicos, condición previa
La dirigente defendió que cualquier debate fiscal debe ir "precedido de una negociación centrada en la mejora del sistema público" y reclamó la constitución de una mesa específica para acordar objetivos concretos en ámbitos como los servicios sociales, la atención primaria, la reducción de las listas de espera sanitarias, la recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque para el sistema sanitario.
"IU solo negociará impuestos si hay mejoras tangibles en servicios sociales, atención primaria, listas de espera sanitaria, recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque en sanidad. No vamos a sentarnos a rebajar impuestos mientras se abandona la lucha contra la burocracia que afecta a las personas y a las garantías sociales", afirmó.
Miranda acusó directamente al PSOE de priorizar "los intereses de las rentas más altas" y volvió a apuntar a la Cámara de Comercio de Oviedo. "La clase media alta que defienden el PSOE y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, no puede imponer su agenda".
La dirigente concluyó con un claro aviso al Ejecutivo autonómico: "El panorama de los servicios sociales es preocupante y no dicen ni mu. No habrá negociación sobre impuestos. La habrá sobre el sistema público. Que lo tenga claro el consejero de Hacienda (Guillermo Peláez)", finalizó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones