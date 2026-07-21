IU eleva el choque con el PSOE, su socio de Gobierno, por los impuestos: "Ellos favorecen las rentas más alta, no nos van a marear"

Izquierda Unida (IU) elevó este martes el tono frente a la reforma fiscal para las clases medias planteada por el PSOE, su socio de Gobierno en Asturias, y dejó claro que no negociará ninguna rebaja de impuestos mientras la parte socialista del Ejecutivo autonómico no asuma un compromiso previo para reforzar los servicios públicos. La coalición acusó además al PSOE de "priorizar los intereses de las rentas más altas".

IU respondió así a las declaraciones realizadas el lunes por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien aseguró que la reforma tributaria se pactará con las fuerzas que sustentan al Ejecutivo.

"El PSOE no nos ha convocado nunca para hablar de servicios públicos; no acudiremos a hablar de rebajas para los que más tienen. Primero, una mesa de servicios públicos con objetivos concretos. No nos vamos a dejar marear. Para bajar impuestos sin mejorar los servicios públicos tienen otros socios ideológicos", aseguró María José Miranda, secretaria de Organización de IU-Asturias.

Los servicios públicos, condición previa

La dirigente defendió que cualquier debate fiscal debe ir "precedido de una negociación centrada en la mejora del sistema público" y reclamó la constitución de una mesa específica para acordar objetivos concretos en ámbitos como los servicios sociales, la atención primaria, la reducción de las listas de espera sanitarias, la recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque para el sistema sanitario.

"IU solo negociará impuestos si hay mejoras tangibles en servicios sociales, atención primaria, listas de espera sanitaria, recuperación de los servicios de inspección ambiental y un nuevo enfoque en sanidad. No vamos a sentarnos a rebajar impuestos mientras se abandona la lucha contra la burocracia que afecta a las personas y a las garantías sociales", afirmó.

Miranda acusó directamente al PSOE de priorizar "los intereses de las rentas más altas" y volvió a apuntar a la Cámara de Comercio de Oviedo. "La clase media alta que defienden el PSOE y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, no puede imponer su agenda".

La dirigente concluyó con un claro aviso al Ejecutivo autonómico: "El panorama de los servicios sociales es preocupante y no dicen ni mu. No habrá negociación sobre impuestos. La habrá sobre el sistema público. Que lo tenga claro el consejero de Hacienda (Guillermo Peláez)", finalizó.