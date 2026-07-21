Los hosteleros asturianos cargan contra la ley antitabaco, que prohibirá fumar en las terrazas: "Es desproporcionada, poco eficaz y afectará al turismo"

La patronal hostelera asturiana, Otea, ha expresado su disconformidad con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley que, entre otras medidas, prohibe fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La organización traslada un mensaje de tranquilidad al sector y a los clientes, recordando que la medida aún no ha entrado en vigor y que deberá ser debatida y, en su caso, aprobada por el parlamento.

Desde Otea consideran que una prohibición total en espacios al aire libre resulta "desproporcionada y poco eficaz", al entender que no reducirá el consumo de tabaco, sino que lo desplazará a las inmediaciones de los locales. Esta situación, a su juicio, provocará concentraciones de personas en la vía pública, molestias para los peatones y los vecinos, además de una mayor acumulación de residuos, una realidad que, advierten, ya se vivió durante la pasada pandemia de covid.

La organización defiende que las terrazas asturianas funcionan actualmente bajo un modelo basado en la convivencia entre fumadores y no fumadores. Además, cita encuestas del sector según las cuales el 56% de los ciudadanos no considera prioritaria esta restricción y el 85,2% cree que los fumadores seguirán consumiendo tabaco junto a los establecimientos, dificultando la labor de los trabajadores y aumentando las molestias en el entorno urbano.

Otea también advierte del posible impacto de la medida sobre el turismo y la competitividad de Asturias, al señalar que países competidores como Portugal, Italia, Croacia o Grecia no prohíben fumar en terrazas, mientras que Francia ha excluido estos espacios de sus restricciones.

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La patronal reclama que los sectores afectados participen en el debate legislativo y hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para que valoren el impacto económico y social de la medida. Asimismo, reitera su disposición al diálogo y recuerda que las asociaciones hosteleras y turísticas de España defienden una regulación basada en la convivencia, el respeto y el sentido común.