El PP acusa al Gobierno asturiano de realizar encomiendas irregulares a la sociedad pública Recrea

El diputado regional del Partido Popular José Luis Costillas acusó este martes a la Consejería de Cultura de incumplir las observaciones de la Sindicatura de Cuentas al continuar encargando trabajos mediante encomiendas de gestión a la sociedad pública Recrea.

Costillas aseguró que el órgano fiscalizador advirtió en uno de sus informes de que la encomienda de gestión no constituye una figura jurídica válida para encargar trabajos a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea).

El parlamentario consideró que esta situación puede afectar al funcionamiento de instituciones y circuitos culturales de la comunidad. “Es una situación de irregularidades y de incumplimiento de las observaciones de la Sindicatura de Cuentas”, afirmó.

Una nueva encomienda en junio

El diputado del PP reclamó explicaciones a la Consejería de Cultura por haber aprobado, según indicó, una nueva encomienda a Recrea el pasado mes de junio para gestionar programas como “Autores nel camín”, la “Xira didáctica” y “Retea”.

Costillas sostuvo que el departamento autonómico ignoró las conclusiones de la Sindicatura pese a la claridad de su informe y cuestionó que se mantenga esta fórmula para desarrollar diferentes actividades culturales y deportivas.

Recrea gestiona actualmente mediante encomiendas, según detalló el PP, los circuitos de “Cultura en REDE”, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, varias instalaciones de Laboral Ciudad de la Cultura, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona y la escuela de natación del centro deportivo de Langreo.

Antecedentes en otros equipamientos

El parlamentario relacionó esta situación con las irregularidades administrativas denunciadas anteriormente en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y en Laboral Centro de Arte, que, según recordó, derivaron en el cese de sus anteriores responsables.

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Costillas también aludió a la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. El diputado señaló que los incumplimientos recogidos por la Sindicatura llevaron a la Junta General del Principado a solicitar al Gobierno autonómico un informe de la Inspección General de Servicios sobre la contratación de la entidad.