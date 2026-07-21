Tomé pregunta al Gobierno por el retraso del decreto de complementos para el profesorado universitario de Asturias

“Nuestra pregunta pide al Gobierno conocer en qué fechas se prevé tener aprobado el Decreto que debe regular los complementos autonómicos retributivos del profesorado universitario para los tramos de docencia e investigación, medida incluida en los presupuestos para 2026 y solicitamos conocer en qué situación exacta está su tramitación”, explica CovadongaTomé.

La portavoz de Somos Asturias en la Junta General, Covadonga Tomé, reclama al Gobierno del Principado que informe sobre el estado de tramitación del decreto. “Defender a la universidad pública pasa por garantizar que su personal docente e investigador vea reconocida su labor y los compromisos presupuestarios sean realidad”, comenta la diputada, que solicita además, conocer el calendario que maneja el Ejecutivo para su aprobación, después de que la medida fuera incluida en los Presupuestos de Asturias 2026.

Las cuentas autonómicas contemplan una partida de 2,3 millones de euros destinada a actualizar estos complementos, cuya regulación debía desarrollarse mediante un decreto de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Sin embargo, según sostiene Tomé, el Ejecutivo no ha dado pasos públicos en su tramitación varios meses después de anunciar la medida.

La iniciativa parlamentaria llega después de que representantes del profesorado trasladaran a la diputada su preocupación por la ausencia de novedades sobre el decreto. Según explica Somos Asturias, desde la consejería se les comunicó en su momento que la actualización tendría efectos económicos desde el 1 de enero de 2026 y que equipararía el importe de los complementos autonómicos con el que perciben los profesores titulares por los tramos nacionales de productividad docente e investigadora.

“Este hecho tiene especial relevancia para el profesorado contratado de la Universidad de Oviedo, ya que, en su caso, estos complementos autonómicos son los únicos que perciben, al no poder acceder a los nacionales”, recordó Tomé, que la regulación tiene una especial importancia para el profesorado, ya que este colectivo no puede acceder a los complementos nacionales y depende exclusivamente de los autonómicos.

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De acuerdo con la información trasladada por el personal docente e investigador a la diputada, el decreto continúa sin avances y no se les ha facilitado información sobre el estado de su elaboración. Según Somos Asturias, la situación afecta alrededor de 1.500 docentes de la institución académica.