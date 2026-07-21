Trece jóvenes recorrerán en bici siete concejos asturianos para conocer proyectos de agroecología, el cooperativismo y movilidad sostenible

La Dirección General de Agenda 2030 apoya con 16.819 euros una nueva edición del proyecto Rural Forks, una iniciativa de participación juvenil que recorrerá durante once días distintos concejos para acercar a personas jóvenes a experiencias de innovación social, desarrollo sostenible y emprendimiento rural.

El director general, Juan Ponte, ha presentado este martes el programa y ha defendido que el objetivo de la Agenda 2030 es “que nadie se quede atrás”, tampoco desde la perspectiva territorial. Ese compromiso, ha explicado, implica combatir desigualdades como la brecha territorial o el edadismo. “Desde la Agenda 2030 buscamos promover la cohesión social y la vertebración territorial, y eso significa conocer todo el mapa asturiano. Por eso promocionamos y acompañamos una experiencia como Rural Forks, que permitirá a un grupo de jóvenes recorrer distintos concejos para conocer iniciativas de innovación social”, ha señalado.

También ha subrayado que el proyecto conecta con los principios de la Agenda 2030, al fomentar la participación juvenil, la movilidad sostenible y el conocimiento del territorio. Además, ha reivindicado la condición del medio rural como espacio de innovación y ha rechazado los estereotipos que identifican los pueblos exclusivamente con el pasado.

“Toda innovación, antes de ser tecnológica, es social, porque nace de las personas. Debemos romper cuanto antes la falsa idea de que la tradición pertenece al pasado y a lo rural, mientras que la innovación corresponde únicamente a lo urbano. En el ámbito rural hay innovación social y cultural y hay mucho futuro”, ha precisado.

Ruta en bicicleta por Asturias

Las personas que participen en el proyecto "Rural Forks" visitarán once iniciativas en concejos como Llanera, Ribera de Arriba, Bimenes, Nava, Piloña, Cabranes y Villaviciosa, donde conocerán proyectos relacionados con la agroecología, la economía social, el cooperativismo, la biodiversidad, la recuperación de saberes tradicionales, el emprendimiento rural y la innovación comunitaria.

La ruta, que comienza este martes y finalizará el día 31, reunirá a 13 jóvenes de 18 a 30 años que recorrerán Asturias en bicicleta como herramienta de movilidad sostenible y aprendizaje compartido. La experiencia busca acercar a la juventud a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante el contacto directo con personas y colectivos que impulsan alternativas frente a los retos sociales y ambientales desde el territorio.

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El proyecto, impulsado por Brújula Intercultural y Biela y Tierra, celebra su cuarta edición y está cofinanciado por la Dirección General de Agenda 2030 y el programa Erasmus+. Además, contempla la celebración de dos encuentros abiertos a la ciudadanía en Ribera de Arriba, el próximo jueves, y en Villaviciosa, el día 29, para compartir experiencias y favorecer el intercambio entre las personas participantes y la población local.