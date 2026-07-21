La pesca del salmón, vedada tras la nefasta campaña de este año (aunque se mantendrá el campanu): "La conservación es nuestra prioridad"

Bajo la prioridad de la conservación del salmón, el Consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado Marcelino Marcos Líndez y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha anunciado este martes la veda temporal de su pesca para la temporada de 2027.

Esta medida prohíbe la pesca ordinaria del salmón, pero contempla dos excepciones a esta norma. La primera está vinculada a mantener una de las tradiciones más queridas de la región: la del campanu. La nueva normativa permitirá abrir la pesca en cada cuenca fluvial para intentar conseguir este ejemplar, y se cerrará una vez capturado. "Esta fórmula reduce la excepción al mínimo, al mismo tiempo que la subasta y las celebraciones vinculadas al campanu se mantienen. Como ven, no pretendemos enfrentar conservación y tradición", explica Marcos.

Por otro lado, también se permitirá la pesca en caso de actividades autorizadas con finalidad científica y de repoblación. Entre estas propuestas destaca la iniciativa ARCA, impulsada por la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea".

Los pescadores, "respaldados"

"La veda no puede significar abandonar a las sociedades de pescadores". Por eso, el Principado impulsará un aumento en el apoyo económico que reciben las sociedades colaborativas de pescadores, que reivindican que los pescadores no tienen la culpa de la escasez de salmones. "Los pescadores, no somos el principal obstáculo, hay problemas mucho más graves que la pesca para los peces, eso hay que analizarlo", explicaba hace unos días para LA NUEVA ESPAÑA Quique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea".

De esta forma, Medio Rural aumentará el presupuesto de apoyo a estas sociedades, que en la actualidad está dotada de 91.000 euros, así como una reducción de tasas y precios públicos correspondientes a la expedición de licencias y permisos de pesca. "Se trata de una medida de justicia y coherencia, ya que creemos que la limitación de la actividad tiene que tener un reflejo en el coste que soportan los pescadores", aseguró el Consejero.

Rechazo a la inclusión en el LESPRE

Marcos Líndez dejó claro el "compromiso del Principado con el salmón atlántico", pero rechazó su inclusión en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), como ha pretendido el Ministerio. "Esto no significa restar importancia a su situación, sino defender que la protección más eficaz debe combinar medidas restrictivas, conocimiento científico y capacidad de gestión", aclaró. Como ejemplo exitoso de la mejora de especies gracias a la veda, el Consejero destacó el oricio, que fue vedado durante varios años, "pero luego se recuperó".

Asimismo, defiende que "a priori, los datos de 2026 no son peores que los de 2025": "Algunos indicadores de este año presentan una evolución mejor o similar a la del año anterior", lo que no evita que el cierre temporal, que se incorporará al proceso de elaboración de la normativa en septiembre, cuando los censos y los datos de remonte hayan sido recogidos, se lleve a cabo.

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Cabe recordar que 2026 cerró su temporada de salmón con un total de 108 ejemplares capturados, 25 menos que en 2025 y 955 menos respecto a los datos de hace una década.