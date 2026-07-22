Más de 70 inspectores educativos refuerzan el vínculo de su profesión con el Derecho en una visita al TSJA

La inspección educativa volvió este miércoles a poner el foco en la importancia de la seguridad jurídica para afrontar los retos que surgen en los centros escolares. Más de 70 inspectores de toda España participaron en una nueva jornada del curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre el régimen jurídico de la inspección educativa, que trasladó su actividad al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, fue el encargado de impartir una conferencia centrada en las garantías que deben regir el ejercicio de la potestad disciplinaria de los inspectores de educación, una intervención que permitió acercar a los asistentes la perspectiva judicial sobre una labor que, cada vez con mayor frecuencia, exige un sólido conocimiento del Derecho.

La sesión se celebró apenas un día después de que el curso sirviera para abrir el debate sobre la necesidad de dotar de un mayor respaldo jurídico a la autoridad del profesorado. Durante la inauguración, la consejera de Educación, Eva Ledo, admitió que el sistema educativo aún carece de "herramientas" suficientes para trasladar al aula esa autoridad docente y gestionar con mayor seguridad los conflictos que puedan surgir con alumnos o familias.

Tras la ponencia, los participantes realizaron una visita institucional por las dos sedes históricas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la plaza de Porlier, una actividad con la que el curso quiso acercar a los inspectores al funcionamiento de la Administración de Justicia y reforzar el vínculo entre el ámbito educativo y el judicial.

El curso de verano, dirigido por Telma Ruiz de la Peña y Diego Rodríguez Cembellín, reúne durante esta semana a inspectores de educación de distintos puntos del país para analizar las principales cuestiones administrativas, civiles, penales y laborales que afectan a su labor diaria.