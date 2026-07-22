Adiós a los cafés y chupitos de cortesía de la casa: Hacienda ya multa a bares y restaurantes asturianos que lo hacen
La Agencia Tributaria combate el fraude fiscal en los establecimientos hosteleros
"Al café y los chupitos invita la casa". Son muchos los dueños de restaurantes que, a modo de cortesía con sus clientes, pronuncian esta frase. Pero ojo: Hacienda está vigilando esta práctica muy de cerca para luchar contra el fraude fiscal y ya ha puesto multas de varios miles de euros a bares y restaurantes asturianos. El problema, no obstante, no está en regalar las consumiciones, sino en no reflejarlas correctamente en el sistema de facturación del establecimiento.
Desde este año, todos los propietarios de negocios hosteleros están obligados a hacer una factura por consumición (aunque sea un solo café) y a enviarla electrónicamente a la Agencia Tributariamediante un nuevo sistema denominado "Verifactu". Se trata de un programa informático ideado a la luz de la Ley Antifraude de 2021 que todas las empresas y autónomos de España deben cumplir. A través de "Verifactu", Hacienda controla en tiempo real todas las facturas de todos los negocios del país. Esto supone decir adiós a la facturación en Word o Excel y dar la bienvenida a las electrónicas. Hasta el último ticket de caja deberá incorporar un código QR que lo identifique y que podrá ser comprobado por el cliente.
Tres objetivos
El nuevo método, creado al amparo de la regulación europea (en países como Portugal ya funciona), tiene tres objetivos principales: combatir el fraude fiscal (la contabilidad en B es habitual en bastantes pequeños negocios), agilizar los trámites administrativos mediante su digitalización, y reducir el uso de papel. Gracias a "Verifactu", Hacienda percibe descuedres en las cajas de los restaurantes.
El error
El gran error que cometen algunos hosteleros en invitar a sus clientes al café o los chupitos sin justificarlos debidamente. Según recoge la ley, para evitar sanciones, estos consumos deben registrarse como gastos de promoción o atenciones a clientes y emitir el correspondiente ticket de caja sin cobrar el importe, indicando que está exento o que ha sido pagado por el propio negocio.
Si, por el contrario, invitan, pero en el ticket del cliente aparecen los cafés y los chupitos (que luego no son cobrados), descuadrará el inventario y la contabilidad fiscal del establecimiento. Los inspectores, en consecuencia, podrían considerar que estas consumiciones se han vendido en dinero negro y aplicar una sanción de grandes sumas de dinero.
La Ley Antifraude, que afecta a toda la hostelería española, entró en vigor el pasado julio de 2025, suponiendo un cambio normativo cuyo objetivo es erradicar el fraude fiscal y garantizar la total transparencia en la facturación de bares, restaurantes y cafeterías.
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