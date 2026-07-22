Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente "muy fresco"

Tras días de sol reluciente y mucho calor, Asturias dirá adiós a la playa y la piscina. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la entrada el fin de semana de aire marítimo procedente del noroeste, dejando "un ambiente muy fresco" en la mitad norte, donde se esperan lluvias abundantes, en especial el sábado. Los termómetros bajarán también unos cuantos grados, pasando de máximas de 30 a 25.

Pero antes de que el tiempo se chafe, todavía quedan dos días de pleno verano. Para este miércoles, la AEMET prevé "cielos poco nubosos o despejados, con bancos de nubes bajas de madrugada y a últimas horas en áreas montañosas, donde podrían formarse brumas y nieblas ocasionales". Los termómetros alcanzarán los 29 en Cangas del Narcea, los 28 en Oviedo y los 27 en Gijón.

Para mañana, jueves, continúa el calor. Se esperan "intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas con brumas y nieblas asociadas que, en horas centrales, quedarán restringidas a la costa quedando poco nuboso o despejado el interior aunque con intervalos de nubes de evolución en la Suroccidental, donde no se descarta algún chubasco tormentoso débil, ocasional y disperso". Las temperaturas llegarán a los 30 grados en Cangas del Narcea, a los 29 en Langreo, a los 28 en Oviedo y a los 27 en zonas de costa como Gijón.

Cambio radical de tiempo

El viernes ya cambia el tiempo y la AEMET advierte de "chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo, sobre todo en la Cordillera". En general, las nuebes dominarán los cielos y aperecerán las lluvias. Todo ello irá acompañado de una bajada de temperaturas, aunque mínima. Las máximas estarán en la costa, con 27 grados.

El sábado será el peor día de la semana: "Nubosidad baja durante la madrugada en zonas costeras y amplias zonas de interior. Intervalos de nubes medias y altas por la tarde, con crecimiento de nubosidad de evolución. Probables precipitaciones y chubascos, en general débiles. Ocasionalmente, los chubascos podrían ir acompañados de tormentas". Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 25 grados.

El domingo continuará la inestabilidad, aunque el pronóstico parece que será mejor que el del sábado. Eso sí, la tregua será breve, según avisa la AEMET: "El calor podría volver la semana que viene".