Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 22 de julio de 2026

Oviedo

«Asturias bajo la sombra de la Luna»

El Club LA NUEVA ESPAÑA (c/Calvo-Sotelo, 7) acogerá a las 19.30 horas «Asturias bajo la sombra de la Luna». Un encuentro con científicos para hablar de los eclipses que se avecinan, centrado especialmente en el que podrá verse desde Asturias el próximo día 12 de agosto. Intervendrán Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnologías del Espacio de Asturias e investigadora distinguida de la Universidad de Oviedo, y José Carlos del Toro Iniesta, investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y especialista en campos magnéticos solares. Moderará Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico Idonial.

Vive la banda en La Losa

La Losa, en la zona de las cafeterías, será escenario a las 19.00 horas del ciclo «Vive la Banda». Organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se podrá disfrutar de la banda de Música Ciudad de Oviedo.

Concierto de «Ezezez» y «Los Yolos» en el edificio histórico

El patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acogerá a las 20.00 horas una nueva sesión del ciclo «Tiempos Nuevos», con las actuaciones de «Ezezez» y «Los Yolos». «Ezezez», banda formada por Unai Madariaga, Eneko Ajangiz, Álvaro Olaetxea y Mikel Irigoyen, presentará su sonido propio, entre la psicodelia de los setenta, el grunge noventero y el punk. «Los Yolos», por su parte, ofrecerán su particular universo pop-punk, heredero de la nueva ola, en un directo que repasará su trayectoria hasta su último disco, «Volumen 3». Organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el ciclo reúne propuestas de la escena musical contemporánea, con nuevos lenguajes y la fusión de estilos y culturas posmodernas.

Cine a la luz de la luna en La Florida

Se proyectará a las 22.15 horas en La Florida (c/ Soto del Barco) la película «Wicked: Part One», de Jon M. Chu. En caso de lluvia, la proyección se trasladará a la pista polideportiva adyacente. La cinta narra la historia jamás contada de las brujas de Oz, con Elphaba y Glinda forjando una insólita amistad como estudiantes de la Universidad Shiz. Apta para todos los públicos.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda continúan hoy con la Arrancadera, el primer encuentro vecinal en el área recreativa, donde se llevará a cabo una jira campestre a partir de las 18.00 horas.

Arte en jabón en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy a la plaza Tres de Abril el espectáculo de Pip Teatro de Jabón «Bubbleart». Será a las 18.00 horas. Será un viaje a través del mundo de las pompas de jabón, desde las más delicadas y pequeñas hasta acabar con una persona dentro de la pompa.

Libro sobre Piñole

«Paisaje Piñole. Visiones naturales y culturales de un pintor montañero en el concejo asturiano de Ponga» es el título del libro que hoy se presenta en el Museo de Nicanor Piñole, a las 19.00 horas. Se trata de una obra escrita por Peio H. Riaño y editado por La Mina donde se propone un recorrido literario por el arte y los caminos de montaña del concejo de Ponga, con referencias a sus gentes.

Cine y Ye-Yé en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, dentro del festival Ye-Yé, y en concreto con el «60’s cult film festival» que ha programado para este semana el ciclo «Nouvelles Vagues, los sesenta se rebelan. Nuevas olas cinematográficas en todo el mundo», se desarrollará una sesión centrada en «La nueva ola polaca», con la proyección de las películas «Walkower» (1965) de Jerzy Skolimowski, y el corto «Momma don’t allow» (1956) de Karel Reisz y Tony Richardson.

Rock en el paseo de Begoña

A las 20.00 horas, en el paseo de Begoña, actuará hoy el grupo de rock «Fourthem», grupo formado en los años 90 dónde ahora la primera generación comparte escenario con la segunda.

Coche de fórmula en la Politécnica

Uniovi eTech Racing, el equipo de Formula Student de la Universidad de Oviedo, presenta hoy, a las 16.30 horas en la Escuela Politécnica de Gijón, el diseño de su monoplaza. El equipo presentará públicamente la evolución del vehículo con el que continúa preparando su participación en Formula Student.

Acampada en el Botánico

El Jardín Botánico Atlántico organiza hasta el 31 de julio una aventura en forma de acampada familiar para descubrir aves, mamíferos e insectos que habitan en el Jardín. Las familias, que pernoctan en el Botánico, acceden al recinto a partir de las 18.00 horas. Se requiere inscripción previa y el precio es de 35 euros por tienda de 4 plazas.

Exposición de ilustración en el Colegio de Arquitectos

La Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias presenta en la sede del Colegio de Arquitectos (calle Recoletas, 4, Cimavilla) la exposición colectiva de ilustración «La vida en movimientu». La exposición está comisariada por María Guija y Pedro Fano y cuenta con la aportación de 55 ilustradores que interpretan su concepto de cambio y movimiento. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición de aviación en la Colegiata de San Juan Bautista

En la Colegiata de San Juan Bautista puede verse la exposición «Grandes vuelos de la aviación española», con motivo del XX Aniversario del Festival Aéreo de Gijón. Estará hasta el 26 de ­julio.

Exposición de indumentaria en el Muséu del Pueblu d’Asturies

Nueva exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «Expuestas. Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Fotos de «El País» en Naval Azul

«Momentos», con 50 imágenes y 50 historias, es el título de la exposición fotográfica organizada con motivo del 50º aniversario del periódico «El País» que se presenta en el espacio al aire libre de Naval Azul dentro de su gira nacional. La muestra podrá verse hasta el 30 de julio. Será un recorrido visual por cinco décadas de historia y actualidad, con algunas instantáneas locales como la reunión de más de 5.000 personas para batir el récord mundial de escanciado de sidra en la playa de Poniente en el año 2006, obra del redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos León. La información de cada imagen se puede ampliar mediante el uso de un código QR, que da acceso a contenidos adicionales y audios explicativos de «La Ser».

Museo Evaristo Valle

Hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra en El Llano

Durante todo el mes de julio el centro municipal integrado de El Llano acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Exposición en el Antiguo Instituto

Hasta el 15 de agosto se podrá visitar, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición «Boys about town», de Jay Schwartz. Se enmarca en la programación del festival Ye-Yé.

«Convivium» en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá visitas guiadas los sábados, a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Avilés y Comarca

Festival Intercéltico

La Exposición concentra la jornada del XXIX Festival Intercéltico de Avilés y Comarca, con aldea celta, mercáu, pasacalles, actuaciones de Jordan Academy y Barrhead Pipe Band, y concierto de The Gentle Good a las 22.00 horas, seguido de Bandina Los Muíles.

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Arte Celta en Las Meanas

El centro social de Las Meanas acoge las muestras «Autómatas del Arco Atlántico», de Daniel González, y «Maelic», cerámica de Luis Gago Argüello, dentro del Festival Intercéltico. Abren de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.00 horas.

CaleyAvilés por la ría

El ciclo de visitas guiadas en asturiano propone el recorrido «Ría d’Avilés y Espaciu Portus». La salida será a las 11.00 horas desde el paseo marítimo, junto a la escultura «Avilés», con cruce en lancha por la ría.

Literatura en Ferrera

El Parque de Ferrera acoge, de 12.00 a 14.00 horas, el taller «Literatura y naturaleza», dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. La actividad invita a escribir a partir del entorno natural y no requiere inscripción previa.

Cine Climático

La Casa de Cultura acoge de 18.00 a 20.00 horas la proyección de «Fiebre», de Olmo Cuña, un proyecto audiovisual sobre territorio, cuerpo e imagen en torno al cierre de centrales térmicas, con coloquio posterior.

Rula de Avilés

La Nueva Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita a las 16.45 horas, con reserva previa obligatoria. La actividad permite conocer el recorrido del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta.

Cómic y ciencia en la sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el compromiso con la memoria en la Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Cine al aire libre en Langreo

Talleres del Conde, en Langreo, acoge a las 22.15 horas una nueva sesión del ciclo “Cine de Verano: Emergencia climática a través del cine” con la proyección de «Flow», la aclamada película de animación dirigida por el letón Gints Zilbalodis, que este año se alzó con el Oscar a la Mejor Película de Animación.

Visita guiada a la exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

Dionisio González dirige a las 17.30 horas una visita guiada a su exposición «La revuelta y la nieve», en el Pozo Santa Bárbara, en Turón. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Para la visita guiada, de hora y media de duración es necesaria inscripción previa.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Visita guiada al Museo Villa ya Mercáu y taller infantil en Grado

Como parte de la programación dentro de las fiestas de Santiago y Santa Ana, a las 12.00 horas tendrá lugar en el Palacio Fontela una visita guiada al Museo Villa ya Mercáu. Después, a las 20.00 horas, el parque de San Antonio recibirá un taller infantil a cargo de Sandra Sarasola.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge la exposición «La Poesía y la Mar»

La Sala de Exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, acoge del 9 de julio al 15 de agosto la exposición «La Poesía y la Mar», de Guillermo Simón. La muestra reúne 25 óleos inspirados en poemas de autores como Aurelio González Ovies, Berta Piñán, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges o Ceferino Montañés, con el mar como eje del proyecto. Puede visitarse de miércoles a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas.

Oriente

Día grande de las fiestas

Llanes celebrará su día grande con una gran salva de cohetes a las 8.00 horas, seguida, a las 10.00 horas, de la comitiva de bienvenida de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, que abrirá el pasacalles. A las 11.30 horas se trasladará la imagen de la santa hasta la basílica para la misa solemne, tras la cual se celebrará la procesión por el casco antiguo, el ofrecimiento de ramos y el gran festival folclórico del bando en el muelle, con la posterior danza prima hasta la plazuela de la Magdalena. Por la tarde, a las 19.00 horas, la banda ofrecerá un concierto en el muelle antes de la comitiva de despedida hacia la estación de autobuses, y a las 20.00 horas tendrá lugar una romería en el muelle. La jornada se cerrará con una nueva danza prima a las 22.00 horas y la gran verbena, a las 23.00 horas, con las orquestas «La Rebelión» y «Clan Zero».

Marcos Niño, Borja Fernández, Gimena Llamedo, Arantza Fernández y Carlos Paniceres, con las gafas del eclipse, ante el expositor del Principado, en Oviedo. | Fernando Rodríguez

Fiestas en Poo de Cabrales

Poo de Cabrales celebrará su día grande con un pasacalles a las 11.00 horas, de la mano de Pachu y Mª Jesús, seguido de la salida del ramu desde el barrio de Caiceda hasta la iglesia y la misa solemne a las 12.00 horas. A las 13.30 horas se celebrará la subasta del pan del ramu y una sesión vermut amenizada por Pedro Bautista, y a las 19.00 horas tendrá lugar el tardeo de la mano de «D’Rumba». La jornada se cerrará con una verbena a las 23.00 horas, amenizada por las orquestas «Grupo Tekila» y «D’Cano».

Charla sobre el eclipse en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia acogerá a las 19.00 horas la charla divulgativa «Un eclipse para entender el cosmos», impartida por el profesor e investigador Pablo Cayado Llosa, con entrada gratuita. La charla abordará el eclipse solar que cruzará Asturias en agosto.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Occidente

Fiestas en Boal

La parroquia de Doiras, en Boal, acogerá a las 12.30 horas una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario y Santa María Magdalena, seguida de una sesión vermut con Héctor y José Rey. A partir de las 15.00 horas se celebrará una comida popular, con baile posterior a cargo de Iván Paris. Ya por la noche, la gran verbena pondrá el broche final con las actuaciones de Héctor y José Rey y la orquesta «Grupo Ideas». Habrá hinchables para los más pequeños y carpa.

Fiestas en Cangas del Narcea «La Magdalena»

A las 12.30 será la procesión hasta la llegada al Ayuntamiento. A continuación tendrá lugar la tirada de la Magdalena y el disparo de máquinas. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en la basílica de Santa María Magdalena, y a las 14.00 horas la sesión vermut para socios de la Asociación La Patrona, con la actuación de DJ Suiss en el patio del Ayuntamiento. De 20.00 a 22.00 horas, Milio Fonceca y Ramón Waykas actuarán acompañados de acordeonistas de Cangas en la plaza Mayor, donde a las 23.00 horas la orquesta «Aroma» pondrá el cierre de las fiestas.

Exposición fotográfica en Valdés

El local social de la asociación cultural «El Hórreo de Barcia» acogerá a las 21.30 horas, la exposición fotográfica «La Habana, 25 años después», del fotógrafo Ramón Fernández. Entrada gratuita.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Cudillero acoge la exposición «Sé tú mismo»

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La Casa de las Tres Culturas, en Cudillero, alberga del 14 al 23 de julio la exposición de pintura «Sé tú mismo», del artista Sebastián Ruiz Gallardo. La muestra reúne una selección de sus obras y podrá visitarse durante esos diez días en este espacio cultural del concejo.