ArcelorMittal acuerda con Moeve la mayor venta de certificados de ahorro energético de España, que permitirán recuperar parte del coste de la acería eléctrica de Gijón

ArcelorMittal y Moeve (la antigua Cepsa) han alcanzado un acuerdo para la compraventa de Certificados de Ahorro Energético (CAE) por un volumen de 2,1 TWh anuales, multiplicando por diez el mayor acuerdo de este tipo presentado hasta la fecha en España. Con esta operación, vinculada a la puesta en marcha del nuevo horno de arco eléctrico de Gijón, ArcelorMittal podrá monetizar los ahorros energéticos y recuperar parte del coste de la inversión de 213 millones de euros en la acería, mientras que Moeve podrá reducir su aportación obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Un CAE es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un nuevo ahorro de energía final equivalente a 1 kWh. De esta forma, si se acomete una actuación que implica un nuevo ahorro anual de 500 kWh, se podrán obtener 500 CAE. Este instrumento puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2023 permite monetizar los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética, ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende a una empresa energética los ahorros obtenidos para su posterior certificación mediante el Sistema de CAE. La comercializadora energética, con esos CAE, podrá ahorrarse aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

La valorización del ahorro energético ha sido una pieza fundamental a la hora de posibilitar la puesta en marcha del plan de descarbonización de ArcelorMittal para su división de fabricación de productos largos en Gijón, mediante la inversión en una nueva acería eléctrica que se encuentra actualmente en la fase final de construcción. El resultado posibilitará una reducción notable del consumo energético y las emisiones del proceso siderúrgico. En lo referente al consumo energético, la reducción del consumo anual en 2,1 TWh supone la consecución de un ahorro de energía equivalente de más del 5 % del consumo de energía final del Principado de Asturias. El ahorro de energía vendrá de la mano de una reducción de hasta 1 millón de toneladas de CO 2 equivalente en las emisiones de la siderurgia en Asturias, una vez se complete la fase de transición.

Carlos Barrasa, vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve destacó que "este acuerdo contribuye a impulsar la sostenibilidad y competitividad de uno de los sectores con mayor intensidad energética. Los certificados de ahorro energético se han convertido en una palanca clave para activar la transición energética en sectores como la siderurgia, y en Moeve queremos liderar este cambio acompañando a nuestros clientes industriales. Además de ofrecerles soluciones energéticas sostenibles, queremos ayudarles a capturar todas las ventajas de la eficiencia energética”.

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Por su parte, Philippe Meyran, CEO de ArcelorMittal España, resaltó que "el acuerdo con Moeve ha supuesto un impulso decisivo a nuestro plan de descarbonización en la factoría de Gijón de ArcelorMittal Asturias. El resultado nos permitirá producir aceros con bajas emisiones de carbono y asegurar un futuro más sostenible para nuestra actividad. Es muy ilusionante: vamos a producir un acero con una huella de carbono significativamente más baja en Asturias”.