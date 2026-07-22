Asturias deja de ser la excepción: los perros grandes ya podrán subir al AVE

Los viajeros del AVE asturiano ya podrán desplazarse con perros de hasta 40 kilos. Renfe ha extendido desde este lunes 21 de julio el servicio de transporte de mascotas de gran tamaño a todos sus trenes, una decisión que pone fin a una de las principales reclamaciones de los usuarios de la línea Madrid-Asturias, excluida hasta ahora de esta posibilidad pese a que ya funcionaba en otros corredores de alta velocidad.

El cambio supone un giro respecto a la situación existente hasta ahora. De hecho, el pasado invierno una petición en la plataforma Change.org reunió cerca de 5.000 firmas para reclamar que Asturias dejara de ser una excepción. Sus promotores denunciaban que la imposibilidad de viajar con perros grandes limitaba los desplazamientos personales y laborales de muchos dueños y recordaban que Gijón es una de las ciudades españolas con mayor número de perros censados.

Hasta ahora, Renfe solo permitía viajar con perros de hasta 10 kilos en la línea asturiana, siempre dentro de un transportín y abonando el suplemento correspondiente. La opción para animales de hasta 40 kilos estaba restringida a determinados corredores, como Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante o Madrid-Granada, pero no llegaba ni a Asturias ni a Galicia.

Con la ampliación, los perros de hasta 40 kilos podrán viajar también en los trenes AVE y Alvia que conectan Asturias con Madrid. En cada convoy podrán viajar un máximo de dos perros de gran tamaño, que se ubicarán en el coche habilitado para mascotas. El sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos para el propietario y el animal, que ocupará la plaza interior junto a la ventanilla.

El suplemento para transportar al perro será de 40 euros en los servicios comerciales de Renfe, entre ellos los AVE y Alvia que circulan por Asturias. Los billetes ya pueden adquirirse a través de la web, la aplicación móvil y las agencias de viaje.

Para utilizar este servicio será obligatorio que el animal viaje con correa no extensible y bozal, además de presentar la documentación sanitaria en regla. Renfe entregará también un kit de viaje con una funda para el asiento y una alfombrilla. Quedan excluidos los perros menores de un año, los considerados potencialmente peligrosos, las hembras en celo y los trayectos con enlace o con planes alternativos de transporte.

La compañía asegura que con esta decisión completa la extensión del servicio a prácticamente toda la red nacional y se convierte en el único operador ferroviario en España que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes.