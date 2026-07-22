Asturias y Galicia vuelven a unirse contra Transportes: ambas comunidades reclaman apostar por el ancho europeo

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, ha remitido una carta a Óscar Puente, ministro de Transportes (PSOE), en la que carga contra la decisión del Gobierno central de descartar la migración generalizada de la red ferroviaria convencional al ancho europeo y reclama acceso al informe de viabilidad enviado a la Comisión Europea.

La decisión de Transportes afecta también a Asturias. El Principado ya se ha manifestado en contra de no migrar de ancho ibérico a europeo.

El Ejecutivo gallego ha ido directamente al choque considera que la decisión supone un "absoluto desacierto técnico y político" y critica que se haya adoptado "de espaldas a Galicia y sin diálogo con las comunidades afectadas".

La misiva, fechada el 20 de julio y firmada por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, traslada al Ministro la "profunda molestia y preocupación" de la Xunta tras conocer el informe remitido por Transportes a Bruselas, en el que "se descarta, de forma genérica, la migración de las vías convencionales del Corredor Atlántico al ancho estándar europeo (1.435 milímetros)".

El Gobierno gallego sostiene que una decisión de este calado no puede resolverse bajo una premisa de "todo o nada" y reprocha al Ministerio utilizar un criterio distinto al aplicado en el Corredor Mediterráneo. "En el caso gallego, completar el ancho estándar en toda nuestra red de alta velocidad requeriría actuar sobre un extremo de la infraestructura (...) El informe elude este análisis quirúrgico, pero utiliza idéntico criterio técnico (...) para justificar la continuidad de las inversiones en el Corredor Mediterráneo", señala la carta.

Críticas por el ancho variable y las inversiones

La Xunta advierte de que mantener el ancho ibérico supondrá "un severo varapalo para Galicia", al obligar a depender de trenes de ancho variable, "un mercado restrictivo dominado por dos fabricantes", y perpetuar el intercambiador de Taboadela, que, recuerda, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) identifica como un "cuello de botella" y una "barrera técnica". A juicio del Ejecutivo gallego, esta situación impedirá a los ciudadanos disfrutar de "más frecuencias, servicios de bajo coste y tarifas competitivas".

La carta también critica que el Ministerio haya remitido el estudio a Bruselas sin compartir previamente su contenido con las comunidades autónomas. "Llevamos meses pidiendo información detallada y recibiendo evasivas", afirma la Xunta, que recuerda además que el Comisionado del Corredor Atlántico había comunicado semanas antes que el Plan Director no estaría listo hasta 2027.

El Ejecutivo gallego rechaza igualmente el argumento de la "falta de viabilidad presupuestaria" esgrimido por Transportes. A su juicio, esa justificación "pierde toda solidez" si se compara con las inversiones previstas en otras comunidades y contrapone los 1.700 millones de euros del Plan de Rodalies de Cataluña, que, según recuerda, alcanzarán los 8.000 millones hasta 2030, con la situación del noroeste. Considera que ello supone "un agravio comparativo que la sociedad gallega ya no puede asumir".

Por ello, la Xunta reclama al Ministerio acceso "completo e inmediato" al informe de viabilidad remitido a la Comisión Europea y la elaboración de una memoria técnica específica para analizar la migración de la red ferroviaria gallega al ancho europeo.

Además, pide priorizar la sustitución del ancho ibérico en el tramo Santiago-Ourense para extender posteriormente el ancho estándar al Eje Atlántico y exige la entrega del Plan Director del Corredor Atlántico con un calendario de inversiones vinculante.

La carta concluye reclamando la aceleración de proyectos como la Salida Sur de Vigo, la conexión ferroviaria con Portugal, la Variante Exterior de Ourense, el baipás Betanzos-Infesta y la renovación del eje Monforte-Lugo. Asimismo, la Xunta pide al Ministerio que "reconsidere esta postura de máximos" y abra "una vía de colaboración real y rigurosa" con Galicia, al tiempo que solicita una reunión urgente con el ministro.