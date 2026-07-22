Asturias vuelve a unirse a todas las comunidades para exigir a la ministra de Sanidad que llegue a acuerdos con los médicos y evite una huelga indefinida a partir de septiembre

Nueva toma de posición del Gobierno de Asturias sobre el conflicto que el Ministerio de Sanidad mantiene con los médicos de toda España. Los sindicatos de facultativos llevan desde junio de 2025 con huelgas intermitentes y valoran la posibilidad de ir a un paro indefinido después del verano. Las repercuciones de esta movilización sobre las listas de espera ya son considerables.

El Ejecutivo autonómico se ha sumado hoy a la petición de todas las comunidades autónomas para que el Departamento que dirige Mónica García Gómez (Sumar) reinicie las conversaciones sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, con el objetivo de definir un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

Las diferentes administraciones consideran que la trascendencia de esta norma exige “el máximo consenso institucional y profesional”, por lo que reclaman retomar el diálogo “con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes”.

Máximo consenso

En un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, las diferentes administraciones autonómicas defienden que una norma de la trascendencia del Estatuto Marco debe sustentarse en el máximo consenso institucional y profesional posible y contar tanto con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los servicios sanitarios como con los profesionales que trabajan en ellos. También expresan su confianza en que su petición conjunta sea atendida.

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, ha participado esta mañana por vía telemática en la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Al finalizar la sesión, ha subrayado la importancia del estatuto marco, “una norma fundamental para los profesionales y para toda la ciudadanía, porque indica el futuro del sistema sanitario público”.

"Serias repercusiones en la salud de la ciudadanía"

Tras ofrecer colaboración institucional al Ministerio, la doctora Saavedra ha recordado que las competencias en materia sanitaria pertenecen a las comunidades. “Somos responsables de la gestión directa de la salud en nuestros territorios y tenemos la obligación de intentar solucionar un conflicto que está perjudicando a los pacientes”, ha añadido.

En ese sentido, ha alertado de que "la amenaza de huelga médica indefinida a partir de septiembre tendría serias repercusiones tanto en la salud de la ciudadanía como en el propio sistema sanitario a nivel nacional".

“En Asturias hemos hecho nuestros deberes porque nosotros hemos negociado, hemos alcanzado acuerdos que ya se han puesto en marcha y seguimos manteniendo el diálogo para avanzar en un nuevo modelo organizativo”, ha indicado la Consejera.

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Según ha precisado la titular de Salud, muchas de las medidas acordadas están relacionadas con cambios contemplados en el Estatuto Marco, especialmente en ámbitos como la flexibilidad laboral y la conciliación familiar.