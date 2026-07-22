El AVE asturiano ya es más "dog friendly" y sus usuarios opinan ante la posibilidad de que viajen perros grandes: "Hay niños y personas que molestan mucho más"
Muchos usuarios de la alta velocidad se muestran a favor de la medida de Renfe, que permite que perros de hasta 40 kilos viajen en el tren: "Es un buen cambio"
Habrá coches específicos para las mascotas: "Me parece perfecto, siempre que haya vagones diferenciados", señala una usuaria
Nacho Blanco
Los perros grandes, de hasta 40 kilos, ya pueden viajar en los trenes AVE. Esta medida, que ya estaba vigente en algunos corredores ferroviarios del resto del país, responde a las reclamaciones de los usuarios y habilita una opción que no estaba disponible en la línea Madrid-Asturias. La mayoría de viajeros no desdeña una posible compañía perruna, aunque la medida aún no parecía haber llegado a los usuarios, toda vez que a lo largo de la mañana no se desembarcó ninguna mascota en la estación de Oviedo.
Nada más bajarse de un Alvia en la capital asturiana, procedente de Madrid, las albaceteñas Celia Pascual y Gema García se mostraban de acuerdo con la medida: "Hay niños y personas que molestan mucho más que un perro". Igual de tajante se expresa María Soledad López, que paseaba con su perra en las inmediaciones de la estación. Se define como “pro perro” y cree que no debería de haber ningún tipo de problemas con los animales. Eso sí, siempre y cuando “los dueños los hayan educado”. Aun así, entiende de que algunos pasajeros podrían molestarse: “Hay personas que se enfadan porque un niño grite o pegue una pataduca, así que habrá a quien no le parezca bien”.
Para poder viajar, los animales tendrán que ir en el asiento contiguo a sus dueños, del lado de la ventanilla. Además, deberán estar correctamente vacunados y portar obligatoriamente una correa de metro y medio y un bozal. Solo dos perros de gran tamaño podrán desplazarse en el mismo tren, dentro de un vagón específico para su transporte, lo que conllevará un cargo de 40 euros. Esta tarifa no aplicará a los trenes Avant y Media Distancia, pero si lo hará con los AVE, Avlo y Alvia que circulan por Asturias.
“Está bien que perros más grandes puedan viajar, aunque tengas que pagar un extra”, opinaba Adolfo con su perrito en brazos. Además, añadía que “los perros no muerden porque sí”. Isabel, de Madrid al igual que Adolfo, es más asidua a los trenes de alta velocidad e indicaba que no le hubiera molestado que en el Alvia del que se acababa de bajar hubiera habido este tipo de mascotas: “Incluso el bozal me parece excesivo”.
Una de las claves de lo anunciado es el vagón separado que tendrán los pasajeros acompañados por perros, denominado como "pet friendly". Adria Fernández, cubana afincada en Madrid que llega a Asturias en un Alvia, confiesa que no se siente “cómoda viajando con un perro desconocido al lado”. No obstante, pone el ejemplo de su hijo, que es dueño de un can y tiene bastantes limitaciones para viajar: “Por eso me parece perfecto que se haga esta medida, siempre que haya un coche específico para ellos”.
Luis Campomanes, usuario ocasional del ferrocarril asturiano, coincide con la pauta, pero no está seguro de que una mascota tan grande se sienta cómoda realizando un viaje de varias horas. Además, cuestiona el nuevo límite de pesaje: “Con medidas de contención, bozal y correa es una buena iniciativa, pero 40 kilos me excesivo”.
Asturias, más "inclusiva" con los perros que Australia
La pareja australiana formada por Suzanne y Rob Carroll lleva varias semanas viajando por Europa. Tras partir de Estambul y hacer un crucero rodeando la Península, llegan a al Principado en un tren al que se montaron en León. “Es un buen cambio, si tuviéramos perro viajaríamos con él”, señalaban, a la vez que comparaban la accesibilidad para mascotas que hay en España respecto a la de su país: "Me encantaría que Australia fuese más inclusiva con los animales a la hora de viajar, como hacen aquí".
Además, estos australianos depositan confianza en los dueños, a la vez que se acuerdan de su hija. “Su perro odia al resto de perros por lo que nunca viaja con él. Solo gente que sabe que su mascota se va a comportar la llevaría en un tren”, sentenciaban.
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