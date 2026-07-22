La disparidad de las esperas por una consulta con el especialista: hasta 46 veces más en el centro de Asturias que en los hospitales comarcales

Un paciente del centro de Asturias puede llegar a esperar hasta 46 veces más que un habitante de las alas de la región por una consulta de la misma especialidad.

En la sanidad pública de Asturias, como en la de toda la geografía nacional, hay demoras. Pero no todas son iguales, y los tiempos pueden llegar a ser muy dispares. Un ejemplo paradigmático se observa en las consultas con el especialista. Los datos oficiales más recientes, que corresponden al pasado 30 de junio, señalan que en el conjunto de la sanidad regional están pendientes 120.827 consultas con el especialista, con una demora media de 105 días. Estas cifras implican, con relación a un año antes (30 de junio de 2025), unas 15.000 consultas más pendientes y 16 días más de espera.

Esa demora media de 105 días es el dato resultante de unas cifras parciales muy desiguales. Para realizar un análisis ilustrativo de la situación se pueden tomar las cinco especialidades que registran demoras más largas en las consultas: en las cinco se contabilizan 100 días o más de espera media. Se tratan, por orden de más a menos retrasos, de dermatología (145 días de media), traumatología (142), oftalmología (141), cirugía general (108) y urología (100 días de espera media por una consulta externa).

Tres de estas disciplinas están consideradas como altamente dependientes del elevado envejecimiento de la población: traumatología (problemas de articulaciones, entre otros), oftalmología (fuerte incidencia de las cataratas) y urología (gran impacto de las alteraciones de próstata entre los varones).

Estas cinco especialidades suman en total 73.223 primeras consultas pendientes de llevarse a cabo. Es decir, el 60 por ciento del total.

Las menores demoras, en los hospitales comarcales

En el panorama de estas cinco disciplinas médicas, lo más llamativo es que los hospitales con menores demoras son los tres más pequeños, los comarcales: Jarrio (Coaña, o sea, noroccidente), Cangas del Narcea (suroccidente) y Arriondas (oriente). Entre tanto, las mayores esperas se registran en los dos hospitales de Oviedo (el Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, y el Hospital Monte Naranco) y en el Hospital San Agustín, de Avilés.

La presencia en la opinión pública de los hospitales comarcales suele tener como leit motiv los déficits que sufren sus plantillas de médicos. Sin embargo, los números evidencian que esta escasez no conlleva para los usuarios más tiempos de espera para consultas que los que se contabilizan en los hospitales grandes (en los que, como es lógico, suele haber más especialistas en cada disciplina). Una de las explicaciones de esta aparente contradicción radica en que, en ocasiones, los hospitales grandes envían especialistas de apoyo a los pequeños. Sin embargo, esta ayuda no significa, ni mucho menos, que los grandes tengan resueltos sus problemas en unos términos satisfactorios (es más, en ocasiones, sus plantillas pueden estar peor dotadas si se comparan las proporciones de la población a la que han de atender).

Análisis de cada especialidad

A continuación, se ofrecen unas breves pinceladas de la situación de las consultas con el especialista de las cinco disciplinas médicas citadas:

Traumatología: Es la especialidad con más pacientes pendientes de una cita en Asturias, 29.024. Y la segunda con demoras más largas, 142 días de media, sólo por detrás de dermatología (145 días). La peor situación, con enorme diferencia, se registra en el Hospital San Agustín, con 211 días de promedio de demora. Los mejores datos los ofrece el Hospital de Jarrio, con 26 días. Dicho de otra manera, la espera de los usuarios avilesinos multiplica por ocho la que soportan los del noroccidente.

Dermatología: Los 145 días de demora media están absolutamente determinados por la pésima situación del HUCA, donde el promedio de demora es de 216 días debido a la escasez de efectivos (muchos de ellos prefieren trabajar en cualquier otro hospital, según ha venido desvelando LA NUEVA ESPAÑA). En el Hospital de Cangas del Narcea, la espera media por el dermatólogo es de 6 días. O sea, en el HUCA, de 36 veces más (sí, ha leído bien, 216 días frente a 6). El Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, contribuye a mejorar el paisaje global con 21 días de promedio.

Oftalmología: El promedio de espera en el conjunto del Principado es de 141 días. De nuevo el Hospital de Cangas del Narcea, con una demora media de 4 días, se convierte en una suerte de paraíso de la sanidad pública en lo tocante a consultas con el especialista. La mayor demora se registra en el HUCA, con 183 días. O sea, 46 veces más que en el centro sanitario del suroccidente de la región.

Cirugía general: Con una media de espera de 108 días, la situación más calamitosa se observa en el Hospital Monte Naranco, con 333 días de media. En el extremo contrario, resultan muy positivos los 12 días del Hospital de Jove (Gijón) y los 23 de Arriondas.

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