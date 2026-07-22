El Parlamento Europeo llega esta semana a Washington para afianzar la alianza regulatoria con Estados Unidos en un momento crucial para la estabilidad financiera global. El eurodiputado asturiano Jonás Fernández, el más español más influyente en política económica, y coordinador del grupo de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento, lidera este propósito.

A lo largo de tres jornadas de trabajo, iniciadas el pasado lunes, la delegación comunitaria integrada por ocho eurodiputados, entre ellos Fernández, tuvo oportunidad de participar en reuniones con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, así como con el secretario para Mercados Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Nick Tabor, y el principal asesor económico del presidente Donald Trump, Christopher Phelan.

La agenda legislativa se completó con reuniones de trabajo en la Cámara de Representantes junto a los congresistas Sean Casten, Bill Foster y Juan Vargas, miembros del Comité de Servicios Financieros estadounidense. Asimismo, los eurodiputados abordaron la supervisión de los mercados globales en un cara a cara con el presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Paul Atkins, así como con expertos de think tanks de referencia como Better Markets y representantes del sector financiero, entre ellos Bloomberg y SIFMA.

En el viaje, enmarcado dentro de las iniciativas periódicas de la Eurocámara para mantener un canal de diálogo directo con la capital estadounidense, los representantes de ambos lados del Atlántico profundizaron en la aplicación de la normativa bancaria Basilea III, la resiliencia del sistema crediticio y el impacto cada vez mayor de la inteligencia artificial en la gestión de las finanzas.

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La eclosión de las finanzas tecnológicas y el avance de los activos digitales centraron también buena parte del debate. Fernández y el resto de la delegación analizaron junto a los norteamericanos, el despliegue de las monedas estables (stablecoins), y el grado de desarrollo del euro digital, todo ello en un contexto macroeconómico marcado por la tensión geopolítica y la necesidad de conciliar la competitividad de la banca tradicional con las nuevas exigencias regulatorias.