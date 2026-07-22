Europa y Estados Unidos tejen alianzas sobre finanzas tecnológicas y activos digitales en Washington
La delegación comunitaria, liderada por el eurodiputado Jonás Fernández, se reúne con representantes del FMI, el Departamento del Tesoro y la Cámara de Representantes para fortalecer la cooperación regulatoria.
Lucía Rodríguez Alonso
El Parlamento Europeo llega esta semana a Washington para afianzar la alianza regulatoria con Estados Unidos en un momento crucial para la estabilidad financiera global. El eurodiputado asturiano Jonás Fernández, el más español más influyente en política económica, y coordinador del grupo de Socialistas y Demócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento, lidera este propósito.
A lo largo de tres jornadas de trabajo, iniciadas el pasado lunes, la delegación comunitaria integrada por ocho eurodiputados, entre ellos Fernández, tuvo oportunidad de participar en reuniones con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, así como con el secretario para Mercados Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Nick Tabor, y el principal asesor económico del presidente Donald Trump, Christopher Phelan.
La agenda legislativa se completó con reuniones de trabajo en la Cámara de Representantes junto a los congresistas Sean Casten, Bill Foster y Juan Vargas, miembros del Comité de Servicios Financieros estadounidense. Asimismo, los eurodiputados abordaron la supervisión de los mercados globales en un cara a cara con el presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), Paul Atkins, así como con expertos de think tanks de referencia como Better Markets y representantes del sector financiero, entre ellos Bloomberg y SIFMA.
En el viaje, enmarcado dentro de las iniciativas periódicas de la Eurocámara para mantener un canal de diálogo directo con la capital estadounidense, los representantes de ambos lados del Atlántico profundizaron en la aplicación de la normativa bancaria Basilea III, la resiliencia del sistema crediticio y el impacto cada vez mayor de la inteligencia artificial en la gestión de las finanzas.
La eclosión de las finanzas tecnológicas y el avance de los activos digitales centraron también buena parte del debate. Fernández y el resto de la delegación analizaron junto a los norteamericanos, el despliegue de las monedas estables (stablecoins), y el grado de desarrollo del euro digital, todo ello en un contexto macroeconómico marcado por la tensión geopolítica y la necesidad de conciliar la competitividad de la banca tradicional con las nuevas exigencias regulatorias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica