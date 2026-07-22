Los ganaderos asturianos piden ajustar las medidas preventivas de la dermatosis nodular contagiosa

La Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que revise las medidas preventivas impuestas en Asturias por la dermatosis nodular contagiosa del ganado bovino. La organización considera que, después de varios meses sin nuevos casos y con la campaña de vacunación completada en las zonas afectadas, ha llegado el momento de analizar si algunas de las restricciones pueden adaptarse a la situación actual.

La petición, registrada este martes ante el Principado, no cuestiona la necesidad de proteger la sanidad animal. De hecho, URA insiste en que comparte plenamente las medidas que sean imprescindibles para preservar el estatus sanitario de la cabaña ganadera asturiana. Pero, eso sí, cree que las limitaciones deben someterse a una evaluación continua para comprobar si siguen siendo proporcionadas al riesgo real existente.

Y, es que, no se trata de bajar la guardia, sino de ajustar las decisiones a la realidad epidemiológica. Según expone la organización, la situación ha evolucionado favorablemente en los últimos meses, sin que se hayan registrado nuevos casos de la enfermedad desde hace tiempo.

Impacto en ferias y certámenes

Uno de los puntos que más preocupa a URA es la repercusión que las restricciones siguen teniendo sobre la actividad económica y social del sector ganadero. La organización señala que las limitaciones afectan al desarrollo de ferias, certámenes y concentraciones ganaderas, citas que, en muchos concejos asturianos, son algo más que un simple evento: forman parte de la vida del medio rural y de la economía local.

Por ello, URA pide que la Consejería realice una evaluación técnica y sanitaria actualizada de la situación de la dermatosis nodular contagiosa en Asturias. A partir de ese análisis, solicita que se estudie la posibilidad de adaptar progresivamente aquellas restricciones que puedan flexibilizarse sin poner en riesgo la bioseguridad ni la protección de la cabaña ganadera.

Además, la organización plantea que en esa revisión se tenga en cuenta la experiencia acumulada durante los últimos meses, la eficacia de las medidas aplicadas, el resultado de la campaña de vacunación y las decisiones adoptadas por otras comunidades autónomas en situaciones epidemiológicas similares.

Desde URA reiteran, en cualquier caso, su voluntad de colaborar con la Consejería en todas las actuaciones necesarias para proteger la sanidad animal. Pero advierten de que las medidas preventivas deben revisarse de forma permanente para garantizar que siguen siendo necesarias y ajustadas a la realidad del momento.