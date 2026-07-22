Grenergy cierra una financiación de 100 millones para poner en marcha su parque de baterías de Oviedo
La compañía española cotizada cierra un acuerdo con Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation que garantiza el inicio de las operaciones en 2027
La multinacional española cotizada Grenergy ha cerrado una financiación de 100 millones de euros, incluyendo líneas de crédito, para poner en marcha su proyecto de almacenamiento energético con baterías en Oviedo. Con una capacidad de 618 negavatios hora (MWh), será el primer parque de baterías de Asturias y estará operativo en el primer semestre de 2027.
La operación financiera, suscrita con las entidades internacionales Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), constituye la primera financiación en España de un proyecto de estas características. La planta de Oviedo también alcanzó otro hito el pasado mes de febrero con la firma del primer acuerdo de "tolling" financiero para un proyecto de baterías "stand-alone" en España. El acuerdo está suscrito con una compañía energética internacional, que asumirá la operación de la planta durante diez años a partir de 2028.
La planta de Grenergy en Oviedo está en construcción en un terreno destinado a uso industrial (lo que evita las limitaciones impuestas por el Principado) situado junto a la subestación eléctrica de La Estrecha, en el barrio de La Corredoria, lo que le permitirá una conexión directa y eficiente a la red. La compañía prevé que entre en operación durante el primer semestre de 2027.
Es el proyecto de referencia de Greenbox, la plataforma europea de almacenamiento "stand‑alone" de Grenergy. Greenbox suma una cartera de proyectos de cerca de 30 GWh en desarrollo en seis mercados clave donde el almacenamiento está adquiriendo un papel central en la transición energética: Polonia (5 GWh), Rumanía (5 GWh), Alemania (2 GWh), Italia (7 GWh), España (6 GWh) y Reino Unido (4 GWh).
Las plantas de almacenamiento "stand-alone" permiten almacenar excedentes de energía para liberarlos cuando más se necesitan, favoreciendo la integración renovable, la flexibilidad y la estabilidad de la red.
"España necesita desplegar almacenamiento con determinación, y así aprovechar la electricidad solar que hoy se desperdicia en las horas centrales del día y liberarla cuando más se necesita, reduciendo el consumo de gas en las horas punta, señaló David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, que añadió que "las baterías son la pieza que falta para un sistema eléctrico más flexible, competitivo e independiente. Con Oviedo volvemos a marcar un hito en el almacenamiento al cerrar la primera financiación de un proyecto stand-alone en España".
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