La mayoría de asturianos desconoce qué medidas está aplicando el Gobierno para luchar contra la despoblación rural, según revela una encuesta

En los tiempos modernos la población, de sociedades avanzadas o de regiones menos desarrolladas, ha sido objeto de una observación permanente. Los datos y estadísticas se acumulan y, en consecuencia, la información disponible sobre los habitantes de cualquier territorio, por amplio o diminuto que sea, es cada vez más detallada y precisa. Las ciencias sociales muestran un interés creciente en su estudio, la opinión pública es atraída por las novedades que transmiten los medios de comunicación y los gobiernos tratan de regular las tendencias que marcan su evolución. En la actualidad, la demografía presenta un aspecto problemático. Los cambios en la composición de la población son motivo de preocupación, por una u otra razón, en todas partes.

Al respecto, Asturias no es una excepción, sino todo lo contrario. En el transcurso de las últimas décadas, al mismo tiempo que la región experimenta un proceso convulso de transformación social, los asturianos han modificado las pautas de su comportamiento demográfico hasta situar algunos indicadores, como el de envejecimiento y el de fecundidad, en valores extremos. En 2024, la Junta General del Principado aprobó con el voto a favor de todos los grupos, excepto el de Vox, que votó en contra, la Ley de Impulso Demográfico. Los asturianos perciben el problema a través de su vivencia cotidiana y de la prensa, pero en relación con este asunto cabe decir que, hasta ahora, la opinión pública asturiana, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, era una gran desconocida. La encuesta Asturdemo realizada por Invesmark para la cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo ha revelado la visión que tenemos los asturianos de este problema.

Las dimensiones del problema demográfico

La inmensa mayoría de los asturianos, un 90%, ha oído hablar del reto demográfico. No obstante, merece ser destacado que el porcentaje de encuestados mayores de 65 años que se dan por enterados supere en 13 puntos al registrado entre los jóvenes de 16 a 34 años. Igual porcentaje considera que el reto es bastante o muy grave. En este caso, la mayor discrepancia aparece entre los simpatizantes de distintos partidos políticos. Los que se declaran próximos al PSOE y Sumar otorgan a la cuestión una importancia menor que los cercanos a Vox y, sobre todo, al PP, los únicos que mayoritariamente la califican como muy grave.

Un 45% de los encuestados opina que el problema demográfico es más grave en Asturias que en otras regiones y un 37% cree que es igual de grave. Solo un 5% estima que es menos grave. Acentúan la gravedad los encuestados más jóvenes, así como los de edad avanzada, los universitarios, los residentes en un municipio de la circunscripción occidental, donde el 60% ve el problema agravado en nuestra Comunidad Autónoma, y los simpatizantes del PP, Vox e Izquierda Unida, que en este punto manifiestan cierta distancia con los cercanos al PSOE.

En realidad, el reto demográfico alude a un conjunto de fenómenos diferentes, pero relacionados íntimamente entre sí. El 95% de los asturianos otorgan mucha (59%) o bastante (36%) importancia a la despoblación de las zonas rurales. En ese orden le siguen el envejecimiento, la baja natalidad y la disminución del número de habitantes de la región. Pero, por encima de estos, sobresalen otros dos datos. El porcentaje más elevado, un 61%, atribuye mucha importancia a la emigración de jóvenes y, por el contrario, solo un 20% estima de la mayor importancia la afluencia de inmigrantes a Asturias.

Los asturianos resaltan como problemas de la región la vivienda y el desempleo, que son citados en primer lugar por la proporción más amplia de encuestados. En general, mencionan más los diferentes aspectos del reto demográfico en segundo y tercer lugar. Ahora bien, en total resulta que la evolución de la población del Principado es considerada un problema, principal o secundario, por un porcentaje similar al de quienes indican que es la vivienda. En resumen, los asturianos tienen una conciencia clara del problema demográfico, que parece bien asentado en la agenda pública, y de su relevancia para el futuro de la región.

La inmigración

Conocer la actitud de los asturianos hacia los inmigrantes es de interés por varias razones. Su presencia creciente está provocando tensiones, que en ocasiones llegan a ser fuertes, en toda Europa. En los últimos años ha aumentado progresivamente el número de inmigrantes venidos a Asturias. Y la inmigración es, de los fenómenos demográficos citados, el que se caracteriza por una mayor volatilidad, ya que depende más de factores coyunturales, como la situación económica o la política regulatoria del gobierno de turno. Pues bien, teniendo en cuenta que el porcentaje de población extranjera residente en Asturias es todavía muy inferior a la de algunas otras Comunidades Autónomas, los asturianos expresan una opinión particular, aunque dividida de igual manera por los alineamientos partidistas.

Un 53% valora positivamente la llegada de migrantes. Sin embargo, la mayoría de los afines a los partidos de la derecha declaran que no es ni positiva ni negativa o hacen una valoración negativa, que es la manifestada por el 24% de los simpatizantes de Vox. Esta divergencia se reproduce al ser preguntados por el volumen de la población inmigrante. Mientras para los que confiesan su proximidad al PSOE y a IU es aceptable e incluso debería aumentar, los cercanos a los partidos de la derecha consideran que es elevado o excesivo. Opina así el 49% de los simpatizantes del PP y el 64% de los seguidores de Vox. En todo caso, los asturianos perciben la complejidad del fenómeno. Por un lado, aprecian los beneficios para la economía y el enriquecimiento cultural que supone, pero también se sienten preocupados por el impacto que pueda tener en la convivencia y las prestaciones del estado de bienestar.

La política demográfica

Los asturianos se muestran de acuerdo en torno las medidas que podrían contribuir a paliar o resolver los problemas que derivan de la dinámica demográfica adoptada por la sociedad asturiana en las últimas décadas. Algunas están siendo aplicadas por el gobierno autonómico. Pero la encuesta Asturdemo arroja un dato paradójico. El 88% admite que no conoce en absoluto tales medidas. Apenas un 8% afirma que está informado. Entre los próximos al PSOE, el 15%; entre los cercanos al PP o a Vox, el 2%. El acceso a la vivienda, los incentivos económicos al empleo y la natalidad, y la dotación de servicios públicos al medio rural son las propuestas que concitan un apoyo más amplio. La discrepancia surge de nuevo a propósito de la inmigración. El 81% de los afines a IU y el 61% de los simpatizantes del PSOE piensan que una estrategia para atraer inmigrantes ayudaría a resolver el problema demográfico. El 62% de los seguidores del PP y el 64% de los próximos a Vox opinan que contribuiría poco o nada a ese objetivo.

De este primer sondeo publicado en Asturias sobre la demografía de la región se extraen varias conclusiones, que resumo a continuación. Una es que los asturianos conceden al problema demográfico más importancia que el resto de españoles en general, pero en concreto al envejecimiento, la baja natalidad y la despoblación. A diferencia de catalanes, murcianos y habitantes de otras Comunidades Autónomas, el fenómeno de la inmigración tiene para ellos menos importancia y su actitud podría calificarse de más tolerante y acogedora. Otra conclusión es que en la sociedad asturiana hay un acuerdo muy amplio sobre las medidas a aplicar ante el reto demográfico, salvo respecto a la inmigración, asunto en el que las orientaciones ideológicas y las simpatías de partidos llevan a los asturianos a tomar posiciones distanciadas. Por último, el desconocimiento de la política demográfica implementada por los gobiernos a todos los niveles, y en especial por el autonómico, invita a una reflexión que se bifurca para confluir finalmente en un punto. El artículo 16 de la Ley de Impulso Demográfico compromete a la Administración del Principado a lograr la implicación de los asturianos en el reto poblacional y su adaptación al cambio demográfico, facilitándoles información y promoviendo su participación. En la propia elaboración de la Ley y mediante otras iniciativas el gobierno autonómico ha cumplido con su responsabilidad. Pero el objetivo está aún lejos.

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La opinión pública es una parte esencial de la realidad social, con una influencia cada vez mayor en las democracias avanzadas. Los ciudadanos se sienten desatendidos por los políticos y utilizan las encuestas para comunicar su visión de las cosas y sus preferencias. Sin saber lo que piensan los asturianos sobre los asuntos que les ocupan y los problemas que les inquietan, el conocimiento de la realidad de Asturias es incompleto y resulta imposible fijar un rumbo acertado a la región. Y no basta que lo sepan los políticos; debemos saberlo todos los asturianos con interés en ello.