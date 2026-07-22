La Ministra de Defensa, Margarita Robles, comparte su refugio en el mundo con Paula Echevarría: un pueblo marinero de Asturias famoso por unas pastas con más de 400 años de historia

La Ministra de Defensa del Gobierno de Sánchez, Margarita Robles, tiene su refugio en un pueblo marinero de Asturias, de 7.000 habitantes, situado en el centro de la región, a tan solo veinte minutos de Gijón y Avilés y a treinta de Oviedo. Aunque natural de León, la política socialista mantiene estrechos vínculos con el Principado, la tierra de su madre y donde nació también su hermano. Robles tiene casa en Candás, el lugar en el mundo donde encuentra la paz y desconecta de la intensa vida política de Madrid.

A Robles se le ve con mucha frecuencia por las calles del pueblo natal de la influencer y actriz Paula Echevarría. Ningún periodista le persigue ni ningún curioso le pide una foto. En Candás, la capital del concejo de Carreño, pasa completamente desapercibida. Es una vecina más. Va a la playa de Palmera, pasea por el puerto o se come un helado de los famosos Hermanos Helio.

Candás es famosa, entre otras muchas cosas, por unas pastas que comparte con el vecino Luanco (aunque las recetas difieren) llamadas marañuelas. Son unos dulces con más de 400 años de historia, que llevaban los marineros en los barcos y que se elaboran de múltiples formas y tamaños. Aunque desde siempre la marañuela ha sido empleada como bollo por padrinos y madrinas en Pascua para agasajar a los ahijados, hoy en día se elaboran durante todo el año y hay negocios que se dedican casi en exclusiva a su comercialización.

Rincones con encanto de Candás son, además de su puerto, el paseo marítimo, que une este pueblo con Perlora (y su ciudad de vacaciones), el faro de San Antonio o el mirador de la Formiga, desde donde Paula Echevarría saca algunas de las fotos más impresionantes de su querida villa.

Su relación con Asturias

Margarita Robles nació en León en 1957. Su abuelo era "el Manducu", mozo de maletas de la estación del Norte. "Mi abuelo era una institución en Oviedo, hablaba con todos y en la Revolución del 34 y la Guerra Civil sirvió de puente entre unos y otros", contó la Ministra. Ese abuelo, Manuel Fernández, era "El Manducu" porque así se conocía a principios del siglo XX la compañía "la manduca", formada por hombres que se ganaban la vida transportando los equipajes de los viajeros a sus casas, pensiones y hoteles. La flamante Ministra de Defensa no conoció a ese abuelo, que falleció en 1941, pero "por intuición" y por lo que le contó su madre lo imagina como "un hombre alto y fuerte", un hombre que vio siempre a la entrada de la casa familiar de Barcelona en una fotografía.

El padre de Margarita Robles, Salvador, es de Mansilla de las Mulas, en León y su madre, Margarita Fernández, la hija del "Manducu", veraneaba, como tantos ovetenses, en Sahagún de Campos. Allí se conocieron y se afincaron en León pero cuando la pequeña Margarita tenía 12 años su padre, abogado, trasladó a la familia a Barcelona.

La relación con Asturias sigue intacta en la actitud de la Ministra que intenta viajar al Principado siempre que puede. Sus referencias son Oviedo, Candás y Villaviciosa, de donde era su abuela materna, Rafaela Crespo.