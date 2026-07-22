La negociación del ERE de Corteva llega al último día sin acuerdo y con huelga

El calendario de negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) para la plantilla de la fábrica de Corteva en Tamón llega hoy a su fin sin que se haya cerrado un acuerdo y con huelga indefinida en la compañía en Asturias. La dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores celebraron ayer reuniones por la mañana y por la tarde sin lograr un pacto. Finalmente acordaron darse una última oportunidad hoy, cuando acaba el plazo legal de un mes de negociación. Inicialmente, no estaba previsto este encuentro.

La multinacional ha dejado claro que la actividad de la fábrica de fitosanitarios del valle de Tamón (la antigua división de fungicidas de DuPont) no va a seguir porque considera "inviable" seguir fabricando picoxystrobin, el principio activo en el que se había especializado la planta de Tamón y que ya no se puede utilizar para la protección de cultivos en la Unión Europea por su impacto ambiental.

Los representantes de los trabajadores han defendido la viabilidad de la planta (sigue dando beneficios con la exportación fuera de la UE), pero ante la postura inamovible de la empresa han centrado su estrategia en lograr salvar el máximo de empleos –a poder ser todos– y las mejores condiciones posibles para los que salgan de la compañía.

Inicialmente Corteva planteaba el despido de los 73 trabajadores de la plantilla, pero en la mesa de negociación ha ido haciendo concesiones. La empresa ya aceptó la semana pasada desvincular del ERE a 19 de los 73 trabajadores. Cinco cubrirían vacantes en la multinacional en España y otros 14 seguirían trabajando para Corteva en la planta de aguas residuales que da servicio a todo el complejo del valle de Tamón, en que también tienen plantas industriales las multinacionales Arclin y Magnera.

Los representantes de los trabajadores demandaron la ampliación del número de recolocaciones y también un plan de prejubilaciones para los trabajadores de más edad. En las reuniones de ayer, la compañía se negó a ampliar las recolocaciones, pero si aceptó aplicar prejubilaciones a los trabajadores de más de 55 años. En esa situación están una treintena de trabajadores, pero las condiciones que ofrece la compañía para esas prejubilaciones no convencen a los representantes de los trabajadores. Tampoco las indemnizaciones de despido que ofrece la compañía para el resto de trabajadores, que restando las 19 recolocaciones y las cerca de 30 prejubilaciones, superaría la veintena de empleados.

Noticias relacionadas

"Las posiciones continúan alejadas", señaló Francisco Rosillo, portavoz de LICA (Lista Independiente Corteva Asturias). "No vamos a aceptar salidas traumáticas", afirmó Javier Leiras, secretario Sector Químico de SOMA-FITAG-UGT.