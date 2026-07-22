Ya es oficial: tras meses de espera, los propietarios de coches eléctricos e híbridos enchufables pueden solicitar 4.500 euros en ayudas del Plan Auto+

Con más de medio año de retraso, pero llegó. A partir de la semana que viene previsiblemente, los propietarios de coches eléctricos e híbridos enchufables podrán solicitar por fin las ayudas del Plan Auto+, el sustituto al Moves. La ayuda máxima para turismos es de 4.500 euros para particulares y de 6.000 para autónomos y pequeñas empresas. El plan está dotado con 400 millones de euros y tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, que tienen derecho a las ayudas todos los que hayan comprado un coche electrificado desde esa fecha.

El Consejo de Ministros aprobó este martes las bases reguladoras del nuevo Plan Auto + y en los próximos días saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será a partir de ese momento, cuando los dueños de vehículos podrán echar la solicitud de forma telemática por sus propios medios o a través del concesionario. En furgonetas y comerciales ligeros, la subvención alcanza los 5.000 euros (7.500 para autónomos), y las motos eléctricas se mueven entre 1.100 y 1.500 euros.

Está a punto de acabarse el dinero

El Plan Auto+ marcha como un tiro y ya hay concesionarios que temen que el fondo no llegue a septiembre, debido al buen ritmo actual de ventas. Además, el Plan Auto+ es compatible con la deducción del 15% en el IRPF (hasta 3.000 euros adicionales), vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. A ello hay que sumar la deducción autonómica, si la tiene. Con todo, el ahorro total puede alcanzar los 8.500 euros.

Retrasos de hasta tres años

Los retrasos en percibir las ayudas es una constante en la movilidad verde de España y también de Asturias. El período desde que los usuarios formalizan sus solicitudes al Principado hasta que reciben las subvenciones (o hasta que reciben la noticia de su desestimación) puede alcanzar los tres años. El último ejemplo vino recogido en el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA), que publicó la resolución de las ayudas del Moves III pedidas entre el 1 de agosto de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Es decir, si toma como referencia la primera fecha, el lapso ha sido de tres años. Las subvenciones concedidas, que suman un total de 1,55 millones de euros, se comprenden entre los 1.000 y los 7.000 euros.